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Шведкова завоевала бронзу на молодежном чемпионате мира по тхэквондо

Алина Савинова

Российская тхэквондистка Полина Шведкова стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира в весовой категории до 73 кг.

В полуфинале россиянка уступила представительнице Турции Суде Ярен Узунчавдар.

В первый день турнира сборная России завоевала две медали: Милана Бекулова стала чемпионкой мира в весовой категории до 49 кг, а Магомедгаджи Магомедов занял второе место в весовой категории до 58 кг.

Молодежный чемпионат мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года проходит в Найроби (Кения) и завершится 6 декабря. Российские атлеты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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