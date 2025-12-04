Шведкова завоевала бронзу на молодежном чемпионате мира по тхэквондо

Российская тхэквондистка Полина Шведкова стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира в весовой категории до 73 кг.

В полуфинале россиянка уступила представительнице Турции Суде Ярен Узунчавдар.

В первый день турнира сборная России завоевала две медали: Милана Бекулова стала чемпионкой мира в весовой категории до 49 кг, а Магомедгаджи Магомедов занял второе место в весовой категории до 58 кг.

Молодежный чемпионат мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года проходит в Найроби (Кения) и завершится 6 декабря. Российские атлеты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.