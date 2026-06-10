Махачев получил черный пояс по тхэквондо

Чемпион UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев стал обладателем черного пояса по тхэквондо.

34-летний боец получил пояс из рук своего тренера — первого в истории четырехкратного чемпиона Европы по тхэквондо Сейфуллы Магомедова. Наставник Махачева опубликовал видео с награждением на своей странице в социальных сетях.

«Теперь у чемпиона 3 пояса», — написал Магомедов.

В ММА на счету Махачева 28 побед и 1 поражение. Последний поединок Махачев провел 15 ноября 2025 года в Нью-Йорке на турнире UFC 322. Он победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и завоевал чемпионский титул в полусреднем весе.

14 мая 2025 года Махачев освободил чемпионский пояс в легком весе после четырех успешных защит из-за перехода в новую для себя категорию.

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