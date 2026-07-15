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Российские тхэквондистки заняли второе место на командном Кубке мира

Сергей Ярошенко

Женская сборная России по тхэквондо завоевала серебряные медали командного Кубка мира, который проходит в Чхунчхоне.

В составе российской команды выступали Алиса Сошникова, Маргарита Агрофенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федера. По ходу турнира россиянки обыграли сборные Южной Кореи и Ирана, а в финале уступили команде Марокко.

Мужская сборная России, за которую выступали Ханмагомед Рамазанов, Даниил Жданов, Муслим Ахтаев и Семен Фролов, дошла до матча за третье место, где проиграла Таиланду.

В январе совет World Taekwondo допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном.

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