Российские тхэквондистки заняли второе место на командном Кубке мира
Женская сборная России по тхэквондо завоевала серебряные медали командного Кубка мира, который проходит в Чхунчхоне.
В составе российской команды выступали Алиса Сошникова, Маргарита Агрофенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федера. По ходу турнира россиянки обыграли сборные Южной Кореи и Ирана, а в финале уступили команде Марокко.
Мужская сборная России, за которую выступали Ханмагомед Рамазанов, Даниил Жданов, Муслим Ахтаев и Семен Фролов, дошла до матча за третье место, где проиграла Таиланду.
В январе совет World Taekwondo допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном.
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