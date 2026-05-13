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Свищев о невыдаче виз для тхэквондистов: «Это псевдосолидарность к антироссийскому сообществу»

Дарик Агаларов
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на невыдачу виз для российских тхэквондистов. Сборная России по тхэквондо пропустит чемпионат Европы в Германии.

«К сожалению, это далеко не первый такой случай, когда МОК и международные федерации допускают российских спортсменов, но при этом страны-хозяйки соревнований делают все, чтобы наших атлетов не было. И каждый раз опираются на какие-то выдуманные истории. Это псевдосолидарность к антироссийскому сообществу. На самом деле такие действия — это полнейшая чушь. Пусть свою солидарность объявляют в других вещах, не касающихся спорта. Некоторые просто боятся конкуренции. В таких историях очень важно и нужно активное вмешательство МОК. Если страна выдвигает свою кандидатуру для проведения соревнований, то она обязана создавать абсолютно равные условия для всех спортсменов — обеспечить безопасность и визовую поддержку. Если Германия не способна это сделать, она не должна подавать заявку.

Необходимо предъявлять санкции к таким странам-хозяйкам турниров, вплоть до того, чтобы забирать право проведения соревнований и оштрафовать на крупную сумму. После этого все будут всех допускать без проблем. Призываю нашу федерацию тхэквондо не оставлять этот вопрос без внимания и привлечения ответственности», — сказал Свищев «СЭ».

На соревнования были заявлены 16 российских спортсменов, в числе которых были победитель Олимпиады-2020 Владислав Ларин, чемпионка мира 2023 года Лилия Хузина, а также призеры ЧМ-2025 Артем Мытарев, Милана Бекулова и Магомед Абдусаламов.
Турнир пройдет в Мюнхене с 11 по 14 мая.

В конце января Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) приняла решение допустить российских и белорусских юниоров и взрослых атлетов до международных турниров с национальной символикой.

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Сборная России по тхэквондо
Дмитрий Свищев
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