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Россиянин Камалов стал серебряным призером чемпионата мира по тхэквондо среди юниоров

Алина Савинова

Российский тхэквондист Тамерлан Камалов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров в Ташкенте.

В финальном поединке весовой категории до 45 кг Камалов уступил Канбусакорну Пичайсонгкраму из Таиланда.

Соревнования в Ташкенте проходят с 12 по 17 апреля. Российские тхэквондисты впервые за четыре года выступают на турнире под флагом и с гимном страны.

В конце января Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила российских юниоров и взрослых спортсменов к международным соревнованиям с национальной символикой.

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