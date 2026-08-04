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4 августа, 17:59

Киргизские тхэквондисты не вылетели на чемпионат Азии из-за мошенников

Сергей Ярошенко

Сборная Киргизии по тхэквондо не смогла вылететь на чемпионат Азии в Монголии из-за предполагаемого мошенничества при покупке авиабилетов, сообщил вице-президент Федерации тхэквондо ITF страны Сардор Рахимшаихов.

По его словам, женщина получила более 2 миллионов сомов (22,87 тысячи долларов) на приобретение билетов, однако не купила их. При этом у команды еще остается возможность попасть на турнир.

Чемпионат Азии под эгидой Международной федерации тхэквондо (ITF) пройдет в Улан-Баторе с 5 по 9 августа.

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