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31 января, 20:16

Дегтярев отреагировал на решение World Taekwondo вернуть флаг россиянам

Анастасия Пилипенко

Председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев прокомментировал решение Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) по допуску российских спортсменов.

31 января World Taekwondo допустила россиян до выступления на международных соревнованиях под флагом и гимном страны.

«Приветствуем решение совета World Taekwondo о допуске российских спортсменов к международным турнирам под национальным флагом и с гимном.

Это вновь подтверждает, что единоборства стали ведущим направлением, которое открывает нашим атлетам путь в мировой спорт. Ранее аналогичные решения приняли федерации дзюдо, самбо, кикбоксинга и тайского бокса. В этих видах спорта россияне уже выступают без ограничений.

Процесс восстановления принципов равных условий для всех спортсменов и уважения к спортивному результату уверенно продолжается.

Будем дальше работать над тем, чтобы все наши спортсмены смогли выступать на международных состязаниях на равных с остальными», — проводит слова Дегтярева пресс-служба ОКР.

В апреле 2023 года федерация допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.

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Михаил Дегтярев
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