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Стали известны тхэквондисты, которые выступят под флагом России впервые с 2022 года

Анастасия Пилипенко

Тренерский штаб сборной России по тхэквондо определился с составом на юниорский чемпионат мира, который пройдет с 12 по 17 апреля в Ташкенте, сообщает ТАСС.

В заявку вошли 20 спортсменов. Российские тхэквондисты впервые за четыре года выступят на турнире под флагом и с гимном страны.

В заявку на юниорский чемпионат мира вошли Тамерлан Камалов (весовая категория до 45 кг), Идар Машуков (до 48 кг), Каирсултан Замайханов (до 51 кг), Константин Архангельский (до 55 кг), Камбулат Гусейнов (до 59 кг), Георгий Дерендяев (до 63 кг), Исмаил Исмаилов (до 68 кг), Никита Губанов (до 73 кг), Башир Аджиев (до 78 кг) и Рамазан Расулов (свыше 78 кг).

В женском турнире выступят Светлана Селезнева (до 42 кг), Элина Камалова (до 44 кг), Елизавета Быстрова (до 46 кг), Алина Геворгян (до 49 кг), Париза Шихзагирова (до 52 кг), Аминат Рамазанова (до 55 кг), Варвара Фоменко (до 59 кг), Варвара Грязнова (до 63 кг), Милана Абдулгалимова (до 68 кг) и София Толкачева (свыше 68 кг).

31 января Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов к международным соревнованиям с национальной символикой.

Источник: ТАСС
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