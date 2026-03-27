Тхэквондист Храмцов пойдет на выборы в депутаты Тюменской областной думы

Тхэквондист Максим Храмцов заявил, что примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» на предстоящих выборах депутатов Тюменской областной думы.

«Планирую более усердно и качественно помогать нашей молодежи и в спорте, и вне его. Я очень обязан и своему городу, и Ханты-Мансийскому автономному округу. Благодаря поддержке многих людей я смог стать олимпийским чемпионом. Считаю, что уже смог зарекомендовать себя с хорошей стороны. Люди в городе и регионе всегда меня поддерживали, а теперь пришло мое время помогать им. Вместе мы будем делать Югру красивее и лучше», — цитирует Храмцова РИА «Новости».

26 марта спортсмен объявил о завершении карьеры в возрасте 28 лет. Он является чемпионом Олимпиады-2021 в весовой категории до 80 кг, а также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и пятикратным победителем турниров Гран-при.