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Тхэквондист Храмцов пока не принял решения о возобновлении карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов пока не решил, будет ли он возвращаться к выступлениям на турнирах. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

31 января Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов к международным соревнованиям с национальной символикой. Ранее Храмцов отмечал, что намерен выступать на международных турнирах только в случае допуска российских атлетов с флагом и гимном.

«Пока у меня нет ответа. На сегодняшний день многое нужно обдумать. Моя пауза сильно затянулась», — цитирует Храмцова ТАСС.

По словам спортсмена, ему необходимо обсудить ситуацию с тренером Александром Лашпановым и семьей, после чего принять окончательное решение. Он также отметил, что продолжает тренироваться, однако отсутствие соревновательной практики сказывается на форме.

Ранее Лашпанов сообщал, что для возможного участия в Олимпийских играх Храмцову необходимо начать с выступления на чемпионате России 2026 года. При этом специалист отмечал, что в текущем году Храмцов не примет участия в международных соревнованиях в составе сборной России, поскольку команда уже сформирована.

Также тренер подчеркивал, что после решения Всемирной федерации тхэквондо необходимо время, чтобы разобраться в деталях, в частности понять, как поступит Международный олимпийский комитет и будет ли снят статус нейтральных спортсменов.

Ранее главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщал, что Храмцов взял паузу в карьере. Как отмечал Лашпанов, спортсмену необходимо восстановиться и пройти реабилитацию после различных травм.

Храмцову 28 лет. Он является олимпийским чемпионом Токио, а также обладателем золотых медалей чемпионата мира 2017 года и чемпионатов Европы 2018 и 2021 годов.

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Источник: ТАСС
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