Храмцов заявил, что ему по силам составить конкуренцию молодым тхэквондистам

Олимпийский чемпион Максим Храмцов заявил, что не боится конкуренции от молодых и перспективных тхэквондистов России, поскольку находится в прекрасной форме.

Ранее главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил, что 28-летний Храмцов не планирует возвращаться к соревнованиям. По его словам, спортсмен заканчивает спортивную карьеру, при этом идти в тренерский штаб Храмцов тоже не планирует.

Сам Храмцов говорил, что намерен выступать на международных турнирах только при допуске туда спортсменов из России с флагом и гимном, а чемпионат страны ему в данный момент не интересен, поскольку он занят «развитием собственного имени».

«Я за счет них [молодых спортсменов] вырасту. Когда-то молодежь росла за счет меня, и сегодня, возможно, появится тот парень, за счет которого я смогу вырасти, — приводит ТАСС слова Храмцова. — 28 лет — это не такой уж возрастной спортсмен, было бы [мне] за 30, тогда уже могли появиться вопросы: «А зачем тебе это нужно?». Сейчас мне 28, я еще в прекрасной форме и уверен, что тем ребятам, молодежи, я смогу составить конкуренцию».

По его словам, в случае допуска российских тхэквондистов на все ключевые мировые турниры с флагом и гимном он готов много и усердно тренироваться для победы в них и для поездки на Олимпийские игры. Он отметил, что для этого он готов сделать все от него зависящее.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут с 21 июля по 6 августа 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

Храмцов — победитель Олимпийских игр в Токио, также в его активе золотые медали чемпионата мира (2017) и чемпионатов Европы (2018, 2021).