Российский тхэквондист Аджиев завоевал золото юниорского чемпионата мира

Российский тхэквондист Башир Аджиев стал победителем чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Ташкенте.

В финальном поединке весовой категории до 78 кг он победил американца Джошуа Аладе.

Бронзовым призером турнира в категории до 68 кг стала Милана Абдулгалимова.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 17 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальными флагом и гимном.

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