Российский тхэквондист Аджиев завоевал золото юниорского чемпионата мира
Российский тхэквондист Башир Аджиев стал победителем чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Ташкенте.
В финальном поединке весовой категории до 78 кг он победил американца Джошуа Аладе.
Бронзовым призером турнира в категории до 68 кг стала Милана Абдулгалимова.
Чемпионат мира среди юниоров завершится 17 апреля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальными флагом и гимном.
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