Всемирная федерация тхэквондо обсудит проведение турниров в России в сентябре
Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) в сентябре обсудит снятие ограничений на проведение соревнований под эгидой организации в России, сообщает пресс-служба World Taekwondo.
Заседание совета организации пройдет 15 сентября в Чунчхоне (Республика Корея).
В конце января World Taekwondo приняла решение допустить российских и белорусских юниоров и взрослых атлетов к международным турнирам с национальной символикой.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Вопрос проведения соревнований на территории РФ находится в компетенции международных федераций.
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