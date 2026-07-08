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Всемирная федерация тхэквондо обсудит проведение турниров в России в сентябре

Руслан Минаев

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) в сентябре обсудит снятие ограничений на проведение соревнований под эгидой организации в России, сообщает пресс-служба World Taekwondo.

Заседание совета организации пройдет 15 сентября в Чунчхоне (Республика Корея).

В конце января World Taekwondo приняла решение допустить российских и белорусских юниоров и взрослых атлетов к международным турнирам с национальной символикой.

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Ранее исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Вопрос проведения соревнований на территории РФ находится в компетенции международных федераций.

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