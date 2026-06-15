Чемпиона мира по тхэквондо Четинбага приговорили к 5,5 года за мошенничество

Зюзинский суд Москвы приговорил чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага к пяти годам шести месяцам колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Отмечается, что 22-летний спортсмен вину не признал. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с применением или угрозой применения насилия.

По делу также проходил Камал Мамаев, получивший шесть лет шесть месяцев колонии. По версии следствия, фигуранты входили в преступную группу, созданную не позднее февраля 2025 года. В нее также входили несколько бывших полицейских.

По версии следствия, участники группы находили в Москве людей, занимавшихся криптовалютой, угрожали им задержанием за якобы совершенные преступления и заставляли переводить цифровые активы в обмен на свободу. Сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей.

Четинбаг в июле 2023 года стал чемпионом мира по тхэквондо GTF на турнире в Бишкеке в составе сборной России.

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