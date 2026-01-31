Свищев отметил работу Министерства спорта РФ после допуска отечественных тхэквондистов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустить российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.

«Тхэквондо — один из самых популярных видов спорта не только в Азии, но и во всем мире. Конечно, мы приветствуем решение федерации о допуске наших спортсменов без ограничений. Для нас это большое событие. А для других федераций — хороший урок и толчок к принятию подобных решений. Министерство спорта работает хорошо, все происходит так, как и анонсировал Дегтярев. Поздравляю международную и российскую федерации тхэквондо. Спорт многое от этого приобретет», — сказал Свищев «СЭ».

В апреле 2023 года федерация допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.