Сборная России по тхэквондо пропустит чемпионат Европы в Мюнхене из-за проблем с визами

Сборная России по тхэквондо пропустит чемпионат Европы в Германии, сообщает ТАСС.

«Сборная России вынуждена пропустить чемпионат Европы в Германии по причине того, что ни у кого из наших спортсменов нет на руках паспортов с шенгенскими визами, дающими право на въезд в Германию. Документы на оформление виз были поданы еще в начале апреля, однако все паспорта до сих пор находятся в консульстве Германии в Москве», — цитирует источника ТАСС.

На соревнования были заявлены 16 российских спортсменов, в числе которых были победитель Олимпиады-2020 Владислав Ларин, чемпионка мира 2023 года Лилия Хузина, а также призеры ЧМ-2025 Артем Мытарев, Милана Бекулова и Магомед Абдусаламов.

Турнир пройдет в Мюнхене с 11 по 14 мая.

В конце января Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) приняла решение допустить российских и белорусских юниоров и взрослых атлетов до международных турниров с национальной символикой.