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Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов объявил о завершении карьеры

Руслан Минаев

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов принял решение о завершении спортивной карьеры.

«Могу официально вам заявить, что я завершил спортивную карьеру. Я не выступал уже более полутора лет и теперь вижу себя в спорте в другом русле. Буду заниматься общественной деятельностью: я провожу турниры и мастер-классы, общаюсь с детьми и молодежью. В мае прошлого года вернулся в родной Нижневартовск и открыл свой спортивный зал. В нашем регионе никогда не было конкурентоспособного тхэквондо. Единицы выстреливали на чемпионатах России и чемпионате Европы. Сейчас я работаю тренером-аналитиком в сборной ХМАО», — цитирует РИА Новости 28-летнего Храмцова.

Спортсмен в 2021 году на Олимпиаде в Токио победил в весовой категории до 80 килограммов. Он также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и пятикратным победителем турниров Гран-при. В 2024 году Храмцов завоевал олимпийскую лицензию, но не был допущен Международным олимпийским комитетом к участию в Играх в Париже.

Источник: РИА Новости Спорт
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Максим Храмцов
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