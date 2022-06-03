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Сегодня, 17:39

Обладателя Кубка Европы по самбо дисквалифицировали на 6 лет за нарушение антидопинговых правил

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на шесть лет дисквалифицировало самбиста Ивана Грачева за нарушение антидопинговых правил.

На официальном сайте организации сообщается, что спортсмен нарушил п. 4.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов») и п. 4.2 («Использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода») Общероссийских антидопинговых правил.

Дисквалификация вступила в силу 30 марта 2022 года.

Грачев является чемпионом России и обладателем Кубка Европы по боевому самбо в весовой категории до 88 кг.

Источник: https://rusada.ru/news/disqualification/sambo030622/?sphrase_id=179741
самбо
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