В Госдуме РФ надеются на возвращение российских футболистов и хоккеистов вслед за самбистами

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» оценил решение Международной федерации самбо (FIAS) о допуске российских спортсменов к турнирам под флагом и гимном страны.

«Практически каждый день нас радуют хорошие новости. Сегодня это самбо, вчера это был гандбол, до этого — лыжи. Не так давно было дзюдо. Возвращение спортсменов — это справедливое решение и суда, и CAS, и отдельное решение федераций о возвращении спортсменов, незаконно отстраненных от участия в соревнованиях. Другого не могло быть. Другой вопрос, что кто-то возвращается с флагом, кто-то возвращается пока как нейтральный атлет, но все-таки у ребят появляется возможность участвовать в соревнованиях, и это важно.

Что касается самбистов, я, конечно, поздравляю все сообщество наших спортсменов, потому что на самом деле самбо традиционно считалось советским видом спорта, с сильными традициями, сильными корнями. Конечно, было удивительно, что наши ребята не могут участвовать в соревнованиях, в том числе с национальным флагом. Поэтому это долгожданное событие, которое, как мне кажется, открывает окно возможностей. Ранее дзюдо приоткрыло окно возможностей, а сейчас, мне кажется, уже появляется возможность и для других федераций с оглядкой, используя опыт других, возвращать флаги в остальных видах спорта.

А многим федерациям, которые не могут принять волевое решение о допуске наших атлетов в разных дисциплинах, в разных видах спорта, это даст возможность как раз вернуть наших ребят, в том числе хоккей, и футбол, и вообще другие командные виды спорта.

Конечно, некоторые федерации боятся принять решение по допуску наших спортсменов к турнирам в командных дисциплинах. Это, конечно, не может нас не беспокоить, но, как говорится, лед тронулся, и я считаю, что в этом отношении нужно продолжать настаивать, использовать все возможности: и юридические, и переговорный процесс чтобы не ослабевал, и все наши связи подключить, и Олимпийский комитет России работает сейчас, и наши федерации работают, и в личном контакте спортсмены и тренеры работают. Конечно, это все дает результат. Вот сейчас самбо. Поздравляем! Ждем дальнейших новостей по другим видам спорта», — сказал Свищев «СЭ».

Решение принято 4 декабря на заседании исполнительного комитета FIAS. Россияне смогут выступать на международных турнирах под эгидой FIAS под флагом и с гимном России с 1 января 2026 года.

С марта 2022 года российские самбисты выступали на международных соревнованиях под флагом и с логотипом FIAS.