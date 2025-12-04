Ротенберг поддержал решение о возврате флага самбистам: «Время России в мировом спорте возвращается. Все встает на свои места»

Президент общества спортивных единоборств «Отечество», вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг в комментарии для «СЭ» оценил решение Международной федерации самбо (FIAS) о допуске российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под флагом и гимном страны.

«Времена меняются к лучшему. Еще вчера казалось, что политика надолго задушила спорт, а сегодня мы видим, как одна за другой международные федерации возвращают России ее законное место. Решение FIAS показывает, что здравый смысл все-таки сильнее истерик и политической конъюнктуры. С 1 января 2026 года наши самбисты окончательно возвращаются под свои флаги и гимны. Без оговорок, без унизительных «нейтральных» статусов.

Ощущения по этому поводу у меня самые радостные, новые. Мы много лет имели мотивацию добиться возвращения права выступать под своим флагом на международных состязаниях. И вот это сбылось. Самбо — наш, российский вид спорта. Мы его создали, мы воспитали поколения чемпионов, вложили в него душу. Меня радует, что самбо наряду с дзюдо становится тараном, который пробивает нам «окно в мир». Сначала IJF и дзюдо, теперь FIAS. Дальше будет проще, ложь долго не живет.

Как нас учил наш тренер Анатолий Рахлин, если упал, поднимись и борись дальше. И работай в команде. И, несмотря на санкции и запреты, мы строим залы, открываем новые секции, растим наших ребят даже в самые непростые времена.

Теперь время не просто возвращаться, а задавать тон всему мировому самбо. Что дальше? Не будем стесняться, будем задавать стандарты красивого спорта: технические, моральные, человеческие. Пусть весь мир смотрит, учится и подтягивается. Самбо было, есть и будет русским по духу, и именно поэтому оно будет ведущим в мире. И отрадно видеть, что белорусские самбисты тоже получили равные права наряду с россиянами. Будем выступать под нашими флагами.

Спасибо FIAS и ее председателю Василию Шестакову за твердость. А нашим спортсменам — за то, что не сломались. Время России в мировом спорте возвращается. Все встает на свои места», — сказал Ротенберг «СЭ».

Решение принято 4 декабря на заседании исполнительного комитета FIAS. Россияне смогут выступать на международных турнирах под эгидой FIAS под флагом и с гимном России с 1 января 2026 года.