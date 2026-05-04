Турнир по самбо «Победа» поможет развитию движения «Отечество»

3-4 мая на площадке спортивного комплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоялся международный командный юношеский турнир по борьбе самбо «Победа» — одно из ключевых событий в спортивном календаре. Особое значение эти соревнования получили в связи с развитием межрегионального общественного движения «Отечество».

Новый формат «Отечества» предполагает дальнейшее развитие региональной сети, поддержку тренерского корпуса, усиление воспитательной роли тренера и создание условий, при которых каждый юный спортсмен получает не только спортивную подготовку, но и личный пример, ценностный ориентир и пространство для роста.

«В рамках турнира состоялось собрание по переучреждению «Отечества» в межрегиональный формат, — сообщил основатель общества Борис Ротенберг. — Это позволит системно объединить спортивную, воспитательную, образовательную и патриотическую составляющие, а также укрепить работу с наставничеством в регионах России».