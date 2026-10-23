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Помощник президента ФИАС Нобуюки: «Япония, к сожалению, не друг России, но спорт объединяет страны»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Помощник президента Международной федерации самбо (ФИАС) Асаи Нобуюки прокомментировал текущее состояние отношений между Японией и Россией на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава».

«Япония, к сожалению, не друг России. Так стало, к сожалению. Но друг России из Японии сидит перед вами. Сейчас непростое время, но спорт всегда объединяет страны. Это показывает история.

Если в мире что-то случится, Япония смотрит в сторону Америки, а надо дружить с Россией. У вас есть образование, спорт, культура, искусство и дзюдо», — заявил Нобуюки.

XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Красноярске с 21 по 23 октября 2026 года.

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