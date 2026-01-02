Президент FIAS Шестаков уверен в успешном проведении чемпионата мира по самбо в Самарканде

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков уверен, что чемпионат мира в Самарканде (Узбекистан) пройдет на высочайшем уровне.

Самарканд впервые примет мировое первенство по самбо. В 2021 году чемпионат мира проходил в узбекистанском Ташкенте.

«Мы имеем большой положительный опыт взаимодействия с Ассоциацией самбо Узбекистана, которая регулярно и практически без недочетов проводит крупные соревнования нашего календаря в Ташкенте. Их подготовка, гостеприимство и внимание к деталям всегда на высочайшем уровне. Поэтому, хотя турнир такого масштаба впервые пройдет именно в Самарканде, мы абсолютно уверены в успехе этого мероприятия», — приводит ТАСС слова Шестакова.

Он выразил надежду, что Самарканд подарит чемпионату мира неповторимую атмосферу и организацию высшей пробы.

Турнир в Самарканде пройдет с 6 по 8 ноября 2026 года.