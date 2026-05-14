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Умер победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Дериглазов

Сергей Ярошенко

Умер победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов, сообщает Telegram-канал администрации Курской области.

Спортсмену было 43 года. Причина смерти не уточняется.

«Скоропостижно скончался наш земляк, мастер спорта России международного класса Виталий Дериглазов», — говорится в сообщении.

Дериглазов стал чемпионом мира по рукопашному бою в 2011 году в весовой категории до 90 кг. Он также является бронзовым призером чемпионата России 2008 года по боевому самбо.

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