Умер победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Дериглазов

Умер победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов, сообщает Telegram-канал администрации Курской области.

Спортсмену было 43 года. Причина смерти не уточняется.

«Скоропостижно скончался наш земляк, мастер спорта России международного класса Виталий Дериглазов», — говорится в сообщении.

Дериглазов стал чемпионом мира по рукопашному бою в 2011 году в весовой категории до 90 кг. Он также является бронзовым призером чемпионата России 2008 года по боевому самбо.