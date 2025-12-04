Бокс/ММА
Другие единоборства
Самбо
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Самбо

4 декабря 2025, 15:35

Лайшев — о возвращении флага самбистам: «Мы это заслужили. Все пришло к справедливости»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший руководитель Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации самбо допустить российских спортсменов к турнирам под национальной символикой страны.

«Мы давно этого ждали, мы это заслужили. Самбисты должны быть с российским флагом в руках. Над нами издевались, вся страна это понимает, но все пришло к справедливости. Уверен, что будет тенденция к возвращению символики в другие виды спорта. Все устали от беспредела, с которым к нам относились. Но все позади», — сказал Лайшев «СЭ».

Решение принято 4 декабря на заседании исполнительного комитета FIAS. Россияне смогут выступать на международных турнирах под эгидой FIAS под флагом и с гимном с 1 января 2026 года.

С марта 2022 года российские самбисты выступали на международных турнирах под флагом и логотипом FIAS.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ренат Лайшев
самбо
Самбо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
РФ и АСЕАН договорились расширять партнерство по нефти, газу и электроэнергии
Карта спецоперации на Украине 18 июня
Фигуристка Мишина выходит замуж за баскетболиста Пушнякова
ЧМ-2026: Роналду сбежал с поля, его сестра разнесла партнеров, мощный старт Англии, но Тухель недоволен
Задержали за две недели до ЧМ. Форвард Кот-д'Ивуара оказался в центре расследования по делу о ставках
Состоялась церемония имянаречения арктического газовоза «Константин Посьет»
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Российские ски-альпинисты продолжат выступать в нейтральном статусе
Польская федерация каноэ не возражает против участия нейтральных гребцов в чемпионате мира-2026
Фанаты вывесили российский флаг на матче Узбекистан — Колумбия на ЧМ-2026
29 российских гребцов получили нейтральный статус от ICF
Тренер «Зенита» Семак: «Лозунг «спорт вне политики» канул в лету»
Свищев: «ИИХФ придется извиняться за дискриминацию россиян»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российским самбистам вернули право выступать на международных турнирах с флагом и гимном

Самбист Осипенко — о возвращении флага и гимна: «Мы долго этого ждали, на душе радость»
Новости
RSS RSS
Все новости