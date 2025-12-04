Лайшев — о возвращении флага самбистам: «Мы это заслужили. Все пришло к справедливости»

Бывший руководитель Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации самбо допустить российских спортсменов к турнирам под национальной символикой страны.

«Мы давно этого ждали, мы это заслужили. Самбисты должны быть с российским флагом в руках. Над нами издевались, вся страна это понимает, но все пришло к справедливости. Уверен, что будет тенденция к возвращению символики в другие виды спорта. Все устали от беспредела, с которым к нам относились. Но все позади», — сказал Лайшев «СЭ».

Решение принято 4 декабря на заседании исполнительного комитета FIAS. Россияне смогут выступать на международных турнирах под эгидой FIAS под флагом и с гимном с 1 января 2026 года.

С марта 2022 года российские самбисты выступали на международных турнирах под флагом и логотипом FIAS.