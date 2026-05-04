Губернатор Санкт-Петербурга: «Турнир по самбо «Победа» стал важной частью жизни города»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в комментарии для «СЭ» оценил проведение 24-го Международного юношеского турнира по самбо «Победа».

Соревнования проходили с 3 по 4 мая в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Замечательное событие! Международный юношеский турнир по самбо «Победа» 24-й год подряд проходит в Санкт-Петербурге. Он стал важной частью жизни нашего города. Большое спасибо всем организаторам за этот турнир», — сказал Беглов «СЭ».

Для юных самбистов «Победа» — один из главных стартов сезона. Соревнования включены в календарь Минспорта РФ и служат этапом подготовки и отбора к первенству Европы среди кадетов. Турнир традиционно приурочен к 9 мая и посвящен подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.