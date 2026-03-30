Федор Емельяненко намерен выступить на чемпионате России по боевому самбо-2027

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко планирует выступить на следующем чемпионате России по боевому самбо, который пройдет весной 2027 года.

«Есть мысли выступить на чемпионате России по боевому самбо, после 50 лет. Хочется побиться чуть-чуть с нашими ребятами-самбистами», — рассказал 49-летний Емельяненко в интервью «СЭ».

Емельяненко также рассчитывает провести бой по правилам бокса. Обсуждается поединок против Мирко Филиповича в Сербии.

«У меня пока нет никаких новостей [по бою с Филиповичем], ждем, — отметил Емельяненко. — В ближайшее время поеду в Сербию, там будет диалог с организаторами, будет ясно, как идет подготока к нашему поединку. На данный момент они прислали письмо о намерениях — что все хорошо, дайте еще немножко времени. Тревога есть [что поединок сорвется]. В тех организациях, в которых я выступал, было по-другому».