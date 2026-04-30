В Санкт-Петербурге пройдет командный юношеский турнир по самбо «Победа»

В Санкт-Петербурге состоится XXIV Международный командный юношеский турнир по самбо «Победа».

Он пройдет с 3 по 4 мая спортивном комплексе «Юбилейный».

Участие в соревнованиях примут около 400 спортсменов 2010-2012 годов рождения из более чем 20 регионов России, а также команды из Казахстана и Новороссии.

Для юных самбистов это один из главных стартов сезона. Соревнования включены в календарь Минспорта РФ и служат этапом подготовки и отбора к первенству Европы среди кадетов.

Турнир традиционно приурочен к 9 Мая и посвящен подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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