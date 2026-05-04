Путин направил приветствие участникам и гостям международного турнира по самбо «Победа»

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам, организаторам и гостям международного юношеского турнира по самбо «Победа».

Соревнования проходят 3 и 4 мая в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Приветствую вас в Санкт-Петербурге на финальном этапе XXIV Международного командного юношеского турнира по самбо «Победа». Ваши состязания занимают достойное место в календаре наиболее успешных, масштабных детско-юношеских спортивных мероприятий. Их всегда с нетерпением ждут многочисленные болельщики и, конечно, сами участники», — говорится в послании Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент России отметил насыщенную соревновательную программу турнира и выразил уверенность, что турнир пройдет на высоком организационном уровне, а участники получат большой позитивный опыт, который поможет им преодолевать трудности и добиваться успеха. В заключение Путин пожелал организаторам, спортсменам и гостям мероприятия удачи и добрых, незабываемых впечатлений.

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