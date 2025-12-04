Самбист Осипенко — о возвращении флага и гимна: «Мы долго этого ждали, на душе радость»

10-кратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко прокомментировал решение Международной федерации самбо допустить российских спортсменов к турнирам под национальной символикой страны.

«Мы долго этого ждали. Сейчас на душе, конечно, радость, что у нас теперь снова есть эта возможность — выступать под нашим флагом, слушать на пьедестале гимн нашей страны, гимн России. Еще больше хочется бороться и побеждать», — цитирует спортсмена ТАСС.

Решение принято 4 декабря на заседании исполнительного комитета FIAS. Россияне смогут выступать на международных турнирах под эгидой FIAS под флагом и с гимном России с 1 января 2026 года.

С марта 2022 года российские самбисты выступали на международных турнирах под флагом и логотипом FIAS.