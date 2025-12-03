Путин похвалил выступивших на соревнованиях самбистов с проблемами зрения

Президент России Владимир Путин похвалил самбистов с проблемами зрения, которые выступили на соревнованиях.

«Я недавно смотрел соревнования, где ребята с проблемами зрения выступали. Самбо как раз. Смотрел с удовольствием. Красавцы! Атлеты прямо, молодцы!» — приводит ТАСС слова Путина со встречи с волонтерами в рамках форума «Мы вместе».

16 ноября Путин поздравил самбистов и ветеранов спорта с Днем самбо. Он назвал этот праздник национальным достоянием страны.