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Путин похвалил выступивших на соревнованиях самбистов с проблемами зрения

Руслан Минаев

Президент России Владимир Путин похвалил самбистов с проблемами зрения, которые выступили на соревнованиях.

«Я недавно смотрел соревнования, где ребята с проблемами зрения выступали. Самбо как раз. Смотрел с удовольствием. Красавцы! Атлеты прямо, молодцы!» — приводит ТАСС слова Путина со встречи с волонтерами в рамках форума «Мы вместе».

16 ноября Путин поздравил самбистов и ветеранов спорта с Днем самбо. Он назвал этот праздник национальным достоянием страны.

Источник: ТАСС
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Владимир Путин
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