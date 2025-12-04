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Самбо

4 декабря 2025, 15:26

Российским самбистам вернули право выступать на международных турнирах с флагом и гимном

Сергей Ярошенко

Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к соревнованиям под флагом и с гимном страны, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Решение принято 4 декабря на заседании исполнительного комитета FIAS. Россияне смогут выступать на международных турнирах под эгидой FIAS под флагом и с гимном с 1 января 2026 года.

С марта 2022 года российские самбисты выступали в международных соревнованиях под флагом и с логотипом FIAS.

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