Российским самбистам вернули право выступать на международных турнирах с флагом и гимном
Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к соревнованиям под флагом и с гимном страны, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.
Решение принято 4 декабря на заседании исполнительного комитета FIAS. Россияне смогут выступать на международных турнирах под эгидой FIAS под флагом и с гимном с 1 января 2026 года.
С марта 2022 года российские самбисты выступали в международных соревнованиях под флагом и с логотипом FIAS.
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