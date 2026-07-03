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Махачеву присвоили звание заслуженного мастера спорта России по самбо

Руслан Минаев

Чемпиону UFC в полусреднем весе Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

На счету 34-летнего спортсмена 28 побед и 1 поражение в ММА. В 2025 году он стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC в двух весовых категориях. Махачев четырежды защищал пояс чемпиона в легком весе, которым владел с октября 2022 года, но позднее оставил его ради перехода в другую категорию. В ноябре 2025-го боец победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

Махачев будет защищать чемпионский титул в бою против ирландца Иана Гэрри на турнире UFC 330. Соревнования пройдут в ночь на 16 августа по московскому времени в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

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Ислам Махачев
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