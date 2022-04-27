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Сегодня, 20:08

Чемпионат мира по самбо перенесен из Туркменистана в Киргизию

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпионат мира по самбо 2022 года перенесен из Ашхабада (Туркменистан) в Бишкек (Киргизия).

Как сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС), национальная федерация самбо Туркменистана отправила в ФИАС запрос с просьбой о переносе места проведения соревнований.

В Бишкеке турнир состоится в те же сроки, что и планировалось, — с 11 по 13 ноября.

Перенесен и молодежный чемпионат мира-2022 из Панагюриште (Болгария) в Ереван (Армения). Соревнования пройдут с 14 по 16 октября.

Также на 2023 год перенесено проведение чемпионата мира среди кадетов, который должен был состояться в декабре этого года в Кишиневе.

Источник: https://sambo.sport/ru/news/chempionat-mira-po-sambo-proydet-v-bishkeke-a-molodezhnoe-pervenstvo-mira-v-erevane/
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