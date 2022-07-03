Елисеев подтвердил участие российских самбистов во всех важных стартах 2022 года

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что российские самбисты смогут участвовать во всех предстоящих международных турнирах. Члены Международной федерации самбо (FIAS) выступили против смешения спорта и политики.

«Да, на нас было определенное давление. Были рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) кого-то допускать до стартов, кого-то нет, но все наши федерации высказались за то, чтобы не смешивать спорт с политикой. Россияне примут участие и в чемпионате мира по пляжному самбо в августе в Израиле, и в объединенном чемпионате Европы в Сербии, и в молодежном чемпионате мира в октябре в Ереване, и, безусловно, во взрослом чемпионате мира, который пройдет в преддверии дня самбо в Киргизии, подготовка к турниру идет, все уже подтвердили свое участие в соревнованиях», — цитирует Елисеева ТАСС.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.