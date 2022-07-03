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Сегодня, 15:31

Елисеев подтвердил участие российских самбистов во всех важных стартах 2022 года

Виктория Кравченко
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Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что российские самбисты смогут участвовать во всех предстоящих международных турнирах. Члены Международной федерации самбо (FIAS) выступили против смешения спорта и политики.

«Да, на нас было определенное давление. Были рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) кого-то допускать до стартов, кого-то нет, но все наши федерации высказались за то, чтобы не смешивать спорт с политикой. Россияне примут участие и в чемпионате мира по пляжному самбо в августе в Израиле, и в объединенном чемпионате Европы в Сербии, и в молодежном чемпионате мира в октябре в Ереване, и, безусловно, во взрослом чемпионате мира, который пройдет в преддверии дня самбо в Киргизии, подготовка к турниру идет, все уже подтвердили свое участие в соревнованиях», — цитирует Елисеева ТАСС.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/15109621?utm_source=sport24.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=sport24.ru&utm_referrer=sport24.ru
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