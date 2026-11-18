UFC Fight Night 294 Прохазка — Стирлинг: дата, кард боев, главная информация о турнире

Бой бывшего чемпиона Иржи Прохазки с непобежденным Навахо Стирлингом и выступление россиянина Икрама Алискерова: главная информация о турнире UFC в Катаре.

Дата и место проведения UFC Fight Night 294

Турнир UFC Fight Night 294 пройдет в субботу, 21 ноября 2026 года, на ABHA Arena в Дохе (Катар). Это будет второй турнир UFC в стране после дебютного мероприятия в ноябре 2025-го.

Предварительный кард начнется в 18.00 по московскому времени. Основные бои стартуют в 21.00 мск.

Главный поединок между Иржи Прохазкой и Навахо Стирлингом ожидается ориентировочно после 23.00 мск.

Кард боев UFC Fight Night 294

В актуальной программе турнира значатся 11 поединков: пять в основном карде и шесть в предварительном. Участники представляют Чехию, Новую Зеландию, Россию, Казахстан, Японию, США, Аргентину, Грузию, Мексику и другие страны.

Основной кард

Иржи Прохазка (32-6-1) — Навахо Стирлинг (11-0)

Алджамейн Стерлинг (26-5) — Кевин Вальехос (18-1)

Дэн Хукер (24-15) — Брайан Ортега (16-5)

Асу Алмабаев (24-3) — Киоджи Хоригучи (36-6)

Икрам Алискеров (18-2) — Джаред Каннонир (18-10)

Предварительный кард

Александр Топурия (7-1) — Сантьяго Луна (8-1)

Шамиль Газиев (15-3) — Таллисон Тейшейра (9-2)

Амир Альбази (17-3) — Алессандро Коста (17-5)

Джейк Мэттьюс (23-8) — Тахир Абдуллаев (20-3)

Дом Мар Фан (9-3) — Николас Мотта (15-6)

Дияр Нургожай (12-2) — Алик Лоренц (8-2)

В соглавном бою Стерлинг попробует одержать третью победу подряд в полулегком весе. Его соперник Вальехос выиграл семь последних поединков и занимает девятое место в рейтинге дивизиона.

Еще одна заметная встреча пройдет между новозеландцем Дэном Хукером и американцем Брайаном Ортегой. Оба обладают большим опытом выступлений в UFC, но подходят к турниру после неудачных результатов.

В предварительном карде выступит Александр Топурия — старший брат экс-чемпиона UFC Илии Топурии. Он встретится с мексиканцем Сантьяго Луной.

Также запланирован поединок тяжеловесов Шамиля Газиева и Таллисона Тейшейры. Газиев представляет Бахрейн, но родился в Дагестане.

Икрам Алискеров. Фото Global Look Press

Икрам Алискеров — Джаред Каннонир: статистика бойцов, результаты последних боев

Россиянин Икрам Алискеров встретится с американцем Джаредом Каннониром в среднем весе (до 83,9 кг). Их бой откроет основной кард турнира.

33-летний Алискеров одержал 18 побед при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах. Его рост — 183 см, размах рук — около 193 см. Россиянин занимает 13-е место в рейтинге среднего дивизиона UFC.

Алискеров обладает базой боевого самбо. Из 18 побед семь он одержал нокаутами и техническими нокаутами, еще пять — болевыми и удушающими приемами.

К предстоящему поединку россиянин подходит с серией из трех побед. Последний бой он провел 27 июня 2026 года на турнире UFC в Баку. Икрам победил бразильца Брунно Феррейру единогласным решением судей.

До этого Алискеров также выиграл у южнокорейца Чжун Ен Пака единогласным решением на UFC 321 в октябре 2025-го. В апреле того же года россиянин остановил Андре Муниса техническим нокаутом в первом раунде.

Единственное поражение Алискерова в UFC состоялось 22 июня 2024 года. Тогда он уступил австралийцу Роберту Уиттакеру нокаутом в первом раунде.

42-летний Каннонир имеет рекорд 18-10. Рост американца — 180 см, размах рук — около 197 см. Он выступает в UFC с января 2015 года и занимает 12-ю строчку рейтинга среднего веса.

Из 18 побед Джаред 11 одержал нокаутами или техническими нокаутами. Ранее он выступал в тяжелом и полутяжелом дивизионах, а в 2022 году оспаривал чемпионский пояс среднего веса в бою с Исраэлем Адесаньей. Тогда Каннонир уступил единогласным решением судей.

В двух последних поединках американец потерпел поражения. 18 июля 2026 года он проиграл Кристиану Лерою Дункану единогласным решением судей. В августе 2025-го таким же способом уступил Майклу Пейджу.

Последнюю победу Каннонир одержал 15 февраля 2025 года над Грегори Родригесом. Американец завершил встречу техническим нокаутом в четвертом раунде.

Асу Алмабаев. Фото Global Look Press

Асу Алмабаев — Киоджи Хоригучи: статистика бойцов, результаты последних боев

Казахстанец Асу Алмабаев и японец Киоджи Хоригучи проведут поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).

32-летний Алмабаев одержал 24 победы и потерпел три поражения в профессиональных ММА. Рост казахстанца — 163 см, размах рук — около 165 см. Он занимает седьмое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона.

Асу выступает в UFC с августа 2023 года. Он известен прежде всего своими борцовскими навыками и работой в партере. Из 24 побед казахстанец 11 одержал болевыми и удушающими приемами.

Последний бой Алмабаев провел 27 июня 2026 года на турнире в Баку. Он встретился с американцем Чарльзом Джонсоном и победил удушающим приемом в третьем раунде.

22 ноября 2025 года казахстанец выиграл у Алекса Переса также удушающим приемом. В июле того же года он победил Хосе Очоа единогласным решением судей.

35-летний Киоджи Хоригучи имеет рекорд 36-6. Его рост — 163 см, размах рук — около 175 см. Японец занимает пятое место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC.

Хоригучи — бывший чемпион Bellator и Rizin, который вернулся в UFC в ноябре 2025 года. Он обладает большим опытом титульных боев и сочетает ударную технику с навыками борьбы.

В последнем поединке 20 июня 2026 года японец уступил Манелу Капе техническим нокаутом в третьем раунде. До этого Хоригучи победил Амира Альбази единогласным решением судей на турнире UFC в феврале 2026-го.

В ноябре 2025 года Киоджи выиграл у Тагира Уланбекова удушающим приемом в третьем раунде.

Алджамейн Стерлинг. Фото Global Look Press

Алджамейн Стерлинг — Кевин Вальехос: статистика бойцов, результаты последних боев

Соглавный бой UFC Fight Night 294 состоится в полулегком весе (до 65,8 кг). В октагоне встретятся американец Алджамейн Стерлинг и аргентинец Кевин Вальехос.

37-летний Стерлинг одержал 26 побед и потерпел пять поражений в профессиональных ММА. Рост американца — 170 см, размах рук — около 180 см. Он занимает четвертое место в рейтинге полулегкого дивизиона.

Алджамейн ранее владел чемпионским поясом UFC в легчайшем весе. Он трижды успешно защищал титул, в том числе в боях с Петром Яном, Ти Джеем Диллашоу и Генри Сехудо.

В августе 2023 года американец потерял чемпионский пояс, уступив Шону О'Мэлли техническим нокаутом во втором раунде. После этого Стерлинг перешел в полулегкий вес.

В новом дивизионе он одержал три победы при одном поражении. В декабре 2024 года американец проиграл россиянину Мовсару Евлоеву единогласным решением судей.

Последний поединок Стерлинг провел 25 апреля 2026 года. В главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе он победил марокканца Юссефа Залала единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Ранее, 23 августа 2025-го, Алджамейн также выиграл у Брайана Ортеги единогласным решением.

24-летний аргентинец Кевин Вальехос имеет рекорд 18-1. Его рост — 170 см, размах рук — около 173 см. Он занимает девятое место в рейтинге полулегкого веса.

Вальехос дебютировал в UFC в марте 2025 года и с тех пор не потерпел ни одного поражения в организации. Он отличается агрессивным стилем ведения боя и мощными ударами.

Последний поединок аргентинец провел 14 марта 2026 года. В главном событии UFC Fight Night он победил американца Джоша Эмметта техническим нокаутом в первом раунде. Бой завершился на отметке 3:33.

В декабре 2025 года Вальехос нокаутировал грузина Гигу Чикадзе ударом с разворота во втором раунде. До этого аргентинец обыграл Дэнни Силву единогласным решением судей в августе.

Иржи Прохазка. Фото Getty Images

Иржи Прохазка — Навахо Стирлинг: статистика бойцов, результаты последних боев

Главный бой UFC Fight Night 294 пройдет в полутяжелом весе (до 93 кг). Бывший чемпион организации Иржи Прохазка встретится с непобежденным новозеландцем Навахо Стирлингом.

34-летний Прохазка одержал 32 победы, потерпел шесть поражений и один бой завершил вничью. Его рост — 191 см, размах рук — около 203 см. Чех занимает второе место в рейтинге полутяжелого веса UFC.

Прохазка выступает в организации с июля 2020 года. В июне 2022-го он стал чемпионом UFC, победив бразильца Гловера Тейшейру удушающим приемом в пятом раунде на турнире UFC 275.

Позднее Иржи освободил пояс из-за травмы плеча. После возвращения он дважды пытался вернуть титул, но оба раза уступил Алексу Перейре техническими нокаутами.

В 2025 году чех вернулся на победную серию. В январе он остановил Джамала Хилла техническим нокаутом в третьем раунде, а в октябре нокаутировал Халила Раунтри — младшего также в третьем раунде.

Последний бой Прохазка провел 11 апреля 2026 года на UFC 327 в Майами. Он встретился с новозеландцем Карлосом Улбергом в поединке за вакантный чемпионский пояс.

Встреча завершилась поражением Иржи нокаутом в первом раунде. Улберг остановил соперника на отметке 3:45 и стал новым чемпионом полутяжелого дивизиона.

29-летний Навахо Стирлинг имеет безупречный рекорд — 11 побед без поражений. Рост новозеландца — 193 см, размах рук — около 201 см. Он занимает пятое место в рейтинге полутяжелого веса UFC.

Стирлинг дебютировал в профессиональных ММА в 2022 году, а контракт с UFC получил после участия в Претендентской серии Даны Уайта в 2024-м.

Новозеландец тренируется в зале City Kickboxing вместе с действующим чемпионом UFC Карлосом Улбергом, который в апреле победил Прохазку.

В 2026 году Стирлинг провел три поединка и все завершил досрочно.

28 марта он победил бразильца Бруно Лопеса техническим нокаутом во втором раунде. 20 июня новозеландец остановил молдаванина Иона Куцелабу также во втором раунде.

Последний бой Навахо провел 1 августа 2026 года. Его соперником стал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович. Стирлинг победил поляка техническим нокаутом в первом раунде на отметке 2:56.

Где и во сколько смотреть трансляцию UFC Fight Night 294

Прямую трансляцию турнира UFC Fight Night 294 в России покажут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также международная платформа UFC Fight Pass. Смотреть бои турнира в ретрансляции федерального канала можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». Эфир стартует в 18.00 мск.

Следить за изменениями в карде, результатами и главными событиями UFC Fight Night 294 также можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».