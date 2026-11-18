«Много сил приложили к его исправлению, но не получилось». Младшего Емельяненко будут судить за наркотики

Ивану грозит новый срок.

Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко предстанет перед судом по новому уголовному делу. 38-летнего спортсмена обвиняют в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере.

Что известно?

О поступлении уголовного дела в Старооскольский городской суд Белгородской области 18 ноября сообщил ТАСС. Информацию агентству подтвердили непосредственно в суде. Дата первого заседания пока не назначена. Согласно картотеке, Емельяненко предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 228 УК РФ — покушение на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере.

Подробности произошедшего ранее раскрыл «Коммерсантъ». По информации издания, в начале августа 2026 года боец вместе со своей знакомой попытался приобрести синтетический наркотик. Однако, по версии следствия, довести задуманное до конца им не удалось — обоих задержали сотрудники правоохранительных органов.

Обвинение достаточно серьезное. По части 2 статьи 228 УК РФ предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Но поскольку Емельяненко вменяют покушение на преступление, максимальный срок составляет семь с половиной лет. Окончательное наказание, если вина будет доказана, определит суд.

На ситуацию уже отреагировал бывший промоутер бойца Владимир Хрюнов, который помогал Ивану строить профессиональную карьеру.

«Слышал про историю с ним. Связь не поддерживаю. Жаль. Много сил приложили к его исправлению. Но не получилось», — заявил Хрюнов ТАСС.

Сам Емельяненко публично обвинения пока не прокомментировал.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Избил человека, попал в колонию и вернулся на ринг

Иван — младший из трех братьев Емельяненко. Однако в отличие от Федора, ставшего легендой мировых ММА, и Александра, за которым также закрепилась репутация скандального бойца, профессиональную карьеру он начал довольно поздно.

Иван имеет звание мастера спорта по рукопашному бою, но дебютировал в смешанных единоборствах только в мае 2023 года. Первые два поединка провел в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», победив Алексея Леденева и Юрия Рябого.

Позднее спортсмен подписал контракт с Ural FC и провел еще один бой, но дальнейшему развитию карьеры помешали проблемы с законом. В мае 2024 года Иван избил жителя Старого Оскола — по материалам дела, конфликт начался из-за оскорблений, которые потерпевший неоднократно отпускал в адрес спортсмена и его семьи. Сначала стороны даже сумели примириться, однако спустя некоторое время ссора возобновилась.

Во время встречи во дворе жилого дома Емельяненко несколько раз ударил мужчину по голове. Потерпевший получил переломы лицевых костей и другие тяжелые травмы. В декабре 2024 года Старооскольский городской суд признал бойца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к полутора годам колонии общего режима. Защита пыталась обжаловать решение, однако в феврале 2025-го Белгородский областной суд оставил приговор в силе.

Наказание Емельяненко отбывал в исправительной колонии № 4 в Алексеевском районе Белгородской области. В сентябре 2025 года суд удовлетворил ходатайство бойца об условно-досрочном освобождении. На свободу Иван вышел 26 сентября, а уже в декабре вернулся к выступлениям.

На турнире WTKF в Севастополе Емельяненко встретился с Максимом Щербаковым, известным как Макс Топор, и победил единогласным решением судей. Поединок проходил по правилам кикбоксинга с бросковой техникой и ограниченной работой в партере.

Казалось, после заключения Иван получил возможность перезапустить спортивную карьеру. Однако он ей не воспользовался — теперь ему грозит более суровое наказание.