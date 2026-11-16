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Сирил Ган в UFC: рекорды, победные серии и статистика ударов

Сирил Ган в цифрах: меньше всего поражений после 15 боев в тяжах UFC, самый успешный француз в ММА

Никита Горшенин
Корреспондент
Сирил Ган.
Фото Getty Images
Талантище.

Сирил Ган провел первую защиту пояса в тяжелом весе UFC и вошел в число бойцов исторических. Теперь его рекорды достойны записи.

ММА UFC: Ган — Хокит

Меньше всего поражений после 15 боев в тяжелом весе UFC

Ган проиграл всего дважды за такой длинный отрезок.

  • Сирил Ган / 2 поражения после 15 боев в тяжах UFC
  • Стипе Миочич / 3
  • Кейн Веласкез / 3
  • Джуниор Дос Сантос / 3
  • Деррик Льюис / 3
  • Кертис Блейдс / 3

Впечатляет, что Ган ни разу не проиграл нокаутом. В истории этого веса в UFC такое на дистанции 15 боев удавалось только ему и Чейку Конго.

Скажут, что он, скорее всего, проиграл второй бой Волкову, а значит, поражений три — но не проиграл ли сам Александр Жаилтону Алмейде? А Джон Джонс Доминику Рейесу? Поэтому исходим только из официальных результатов.

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Самая длинная серия выигранных раундов подряд в тяжах

От первого боя в UFC до 3-го раунда боя с Нганну у француза была серия в 24 выигранных раунда подряд на официальных записках. Самая длинная в истории дивизиона.

После Хокита общий счет по раундам у Гана 37-7. Он выигрывает 84% раундов, что для ударника-универсала в ММА на таком длинном отрезке выдающийся результат.

Сирил Ган и Джош Хокит.
Фото Getty Images

16 боев не проигрывал раунда в стойке

До боя с Хокитом у Сирила не было ни одного проигранного раунда на официальных записках в стойке. Имеются в виду раунды, где не было борьбы или она не имела решающего значения. Если Ган проигрывал раунды, то только из-за борьбы. Если считать с боями до UFC, у Гана была серия в 35 выигранных раундов подряд в стойке.

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Самый успешный француз в ММА

Ган — первый француз, родившийся во Франции, кто смог выиграть пояс UFC.

У каких французских бойцов больше всего побед в UFC

  • Сирил Ган / 12 побед в UFC
  • Франсис Нганну / 12
  • Чейк Конго / 11
  • Бенуа Сен-Дени / 9
  • Нассрудин Имавов / 9
  • Манон Фьоро, Фарес Зиам / 8

Пока Ган делит первое место с Нганну, но все равно стоит выше его по факту рождения во Франции. Разделяет их и время нахождения во Франции. Нганну, живя или тренируясь во Франции, одержал 8 побед в UFC, а потом переехал в США и больше с Францией себя не связывал. Хотя по факту это тоже боец, сделанный во Франции, тем же тренером, что и Ган.

Джош Хокит и Сирил Ган.
Фото Getty Images

Поставил рекорд по количеству значимых ударов за бой в тяжах

Ган выбросил 412 ударов с Хокитом, 237 значимых — абсолютный рекорд в истории дивизиона. По сути, это объем уровня самых легких весов, чуть ниже пикового Холлоуэя.

Вторая по длине победная серия в истории дивизиона

В тяжелом весе самые короткие победные серии среди всех дивизионов. Никто не выигрывал двузначное количество раз подряд.

  • Джуниор Дос Сантос / 9 побед подряд
  • Ган, Веласкез, Кутюр, Орловский / 7
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От дебюта в ММА до пояса UFC прошел ровно за 3 года

Ган дебютировал в профессиональных ММА в августе 2018-го, а в августе 2021-го уже стал временным чемпионом UFC. Путь пройден всего за 3 года и 5 дней.

Никто из 700 бойцов в текущем ростере не проходил так быстро от дебюта в боях до титула UFC. Ближе всех — Джошуа Ван из наилегчайшего веса. Он прошел такой же путь за 4 года 1 месяц и 19 дней.

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Джош Хокит
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