Что нужно знать о Fedor Team: Емельяненко как тренер, почему уходили бойцы, развенчание мифов

Много фактов о команде Федора.

14 ноября в Дубае состоится турнир PFL, где в клетку зайдут сразу два бойца команды Федора Емельяненко: Вадим Немков будет защищать чемпионский титул в тяжелом весе против Сергея Билостенного, а Олег Попов сразится с Пуя Рахмани. В этом материале мы хотели бы подробно рассказать о Fedor Team — как эта команда появилась, кто ее представлял и представляет, кто тренирует бойцов, как с бойцами работает Федор — и какие об этом есть стереотипы.

Состав

Fedor Team была создана в конце 2015 года, перед турнирами Rizin (29 и 31 декабря).

Первый состав команды был таким:

Федор Емельяненко (до 120 кг),

Кирилл Сидельников (до 120 кг),

Виктор Немков (до 93 кг),

Анатолий Токов (до 84 кг),

Владимир Токов (до 70 кг),

Вадим Немков (до 93 кг),

Валентин Молдавский (до 120 кг).

«Когда мы объединились? Когда мне поступило предложение от японской стороны — от Rizin, — рассказал Емельяненко в интервью Okko осенью 2021-го. — И я очень хотел, чтобы рядом со мной бок о бок шли ребята из моего зала — те, кого я считаю своей семьей. Также тренеры были рядом. Мы встретились, поговорили, объединились. Встал вопрос — как назвать команду. И все в один голос сказали: «Команда Fedor Team». Никто специально, скажем так, их не собирал. Ребята сами приезжали потренироваться — братья Немковы, братья Токовы. Витя с нами уже давным-давно, потом Вадим присоединился. Они выступали по боевому самбо. И когда пришло время мне вернуться, я вошел в зал и, зная их всех, сказал: «Если есть желание — давайте двигаться вместе». Учитывая ошибки прошлых лет — тех ребят, которые раньше со мной были, — я сразу сказал: «Для меня главное — чтобы у вас заработала голова именно как у бойцов, бойцовское мышление. И чтобы вы находились от меня не дальше вытянутой руки».

В 2019-м к Fedor Team присоединился Никита Михайлов (до 61 кг), а в 2022-м — Олег Попов (до 120 кг).

Многие другие бойцы ассоциировались с командой Федора в последние годы — например, экс-чемпион Fight Nights Григорий Пономарев, которого в СМИ даже прозвали Гигантом из зала Федора. Тем не менее Fedor Team они не представляли, а представляли старооскольскую команду им. Александра Невского, по сути — фарм-клуб Fedor Team. Любопытно, что, когда команда только появилась, Федор приглашал в нее Магомеда Анкалаева из «Горца», первого мастера спорта международного класса по ММА. Но Анкалаев остался в Дагестане, а затем начал представлять грозненский «Ахмат» (при этом не тренируясь там).

Команда Федора после турнира Rizin, Саитама, 31 декабря 2015 года. Фото соцсети

Bellator и PFL

В 2016-м Федор вел переговоры с UFC, и одним из его условий было подписание не только его самого, но и бойцов Fedor Team. Переговоры ни к чему не привели, и Федор стал выступать в Bellator. Скотт Кокер пошел навстречу Емельяненко — контракты с Bellator заключили все бойцы команды, кроме Виктора Немкова — он тогда проводил бои то в М-1, то в PFL, то в RCC, то в Open FC. Виктор перешел в Bellator несколько позже (в 2021-м), а затем в этот промоушен подписались и Никита Михайлов (в 2021-м) с Олегом Поповым (в 2022-м). Получается, что абсолютно все бойцы Fedor Team прошли через Bellator. Когда же Bellator был поглощен PFL, Вадим Немков, Молдавский и Попов продолжили карьеру уже в PFL.

Бойцы Федоровской команды не раз подчеркивали, что Bellator предоставил им выгодные финансовые условия. Сами бойцы гонорары не разглашают, но атлетические комиссии некоторых американских штатов раскрывают их после турниров. Одна из таких комиссий — калифорнийская. Бойцы Fedor Team выступали в Калифорнии, благодаря чему известно, что, например, Анатолий Токов за дебютный бой в Bellator получил 20 тысяч долларов (10 за выход и 10 за победу — в UFC в 2017-м платили столько же), а за титульник против Джонни Эблина — 75 тысяч.

А вот Атлетическая комиссия Аризоны в 2021-м обнародовала гонорар Вадима Немкова — 250 тысяч за победу над Юлиусом Англицкасом (175 тысяч + 75 тысяч). Однако утверждать, что эти гонорары точно соответствуют действительности, никак нельзя — эти цифры промоушен передал комиссиям, но в реальности мог выплатить бойцам другие суммы (более высокие).

Статистика бойцов Fedor Team в Bellator/PFL:

Валентин Молдавский — 9-4-0 2 NC (2017 — н. в.),

Вадим Немков — 12-0-0 1 NC (2017 — н. в.),

Олег Попов — 7-1 (2023 — н. в.),

Анатолий Токов — 7-1 (2017-2023),

Владимир Токов — 5-2 (2019-2023),

Федор Емельяненко — 4-3 (2017-2023),

Никита Михайлов — 3-2 (2021-2023),

Кирилл Сидельников — 2-2 (2018-2021),

Виктор Немков — 2-1-1 (2019, 2021).

Достижения:

Вадим Немков — чемпион Bellator в полутяжелом весе (2020-2023), чемпион Bellator в тяжелом весе (2024), чемпион PFL в тяжелом весе (2025 — н. в.),

Валентин Молдавский — временный чемпион Bellator в тяжелом весе (2021-2022),

Олег Попов — победитель Гран-при PFL в тяжелом весе (2025), финалист Гран-при PFL в тяжелом весе (2024),

Федор Емельяненко — финалист Гран-при Bellator в тяжелом весе (2019), претендент на титул Bellator в тяжелом весе (2019, 2023),

Анатолий Токов — претендент на титул Bellator в среднем весе (2023).

Российские лиги

Если начинать отсчет с создания Fedor Team, то в России наибольшего успеха добился Анатолий Токов — в 2016-м он взял пояс чемпиона ACB в среднем весе, победив ТКО Арби Агуева в очень зрелищном поединке. Другой весомый российский титул бойцов команды Федора — титул Виктора Немкова в «Нашем Деле» в тяжелом весе (выиграл в 2024-м, в том же году защитил. — Прим. «СЭ»). И это, опять же, если брать за отправную точку самый конец 2015-го. В начале же декабря 2015-го, т. е. до дебюта Fedor Team на турнире Rizin, Виктор стал чемпионом М-1 в полутяжелой категории.

Октябрь 2021 года, Москва, бойцы Fedor Team перед турниром Bellator. Фото соцсети

Сидельников и Михайлов

За почти 11 лет существования команды двое бойцов покинули Fedor Team — это Кирилл Сидельников в 2023-м и Никита Михайлов в 2026-м.

Сидельников рос рядом с Федором, тренировался с ним с 17 лет, уже в 18 дебютировал в проф. ММА. Причина его ухода — сотрудничество с Радмиром Габдуллиным (работа в «Уралкалии»), бывшим президентом Союза ММА России, который был хорошим другом Федора, а потом стал оппонентом.

Об уходе Михайлова же сообщил сам Федор — в интервью «СЭ» в марте 2026-го. По словам Емельяненко, он лично отстранил бойца, поскольку тот стал слишком много времени проводить вне команды. «Последней каплей было то, что он уехал в Таиланд на три месяца, никому не сказав. А то и у нас на зарплатке, и туда ездит, и я его впихиваю — то в Bellator, то еще куда-то, «ставьте меня»... Поэтому мы разошлись», — подчеркнул Федор.

В 2025-м также было объявлено о расставании с Анатолием Токовым, поскольку тот перестал приходить на тренировки и вообще не выходил на связь ни с Федором, ни с другими бойцами. Однако в начале 2026-го Токов снова приступил к тренировкам с Fedor Team и вскоре был зачислен обратно в команду.

Владимир Воронов радуется победе Виктора Немкова. Фото соцсети

Тренировки

Для Федора Емельяненко важно, чтобы бойцы Fedor Team тренировались вместе (см. выше — «чтобы вы находились от меня не дальше вытянутой руки»). Команда у Федора состоит из крупных ребят, так что братья Немковы, Молдавский, Токов (за исключением года пропажи) и с недавних пор Олег Попов проходят сборы вместе — в Старом Осколе, Приэльбрусье, Кисловодске. Если концентрироваться на лидере, Вадиме Немкове, за границу на тренировки он ездил только раз — осенью 2022-го, когда готовился к бою с Кори Андерсоном. Сначала Вадим был на сборе в Таиланде, а затем — в США (Валентин Молдавский приезжал туда с ним). Андерсон был разгромлен, Немков забрал все пять раундов.

У бойцов Fedor Team есть зарплата, но ее размер не разглашается. Руководители команды — Федор Емельяненко и Денис Курилов, директор СК им. Александра Невского, человек, которого Федор знает с юности (Денис — самбист, одноклассник Александра Емельяненко. — Прим. «СЭ»). Спонсоры Fedor Team — «Северный десант» и «Металлоинвест». Как рассказал Вадим Немков, у команды есть позиция не рекламировать букмекеров и энергетики.

Важнейший человек для Fedor Team и Федора — тренер Владимир Воронов, самбист и дзюдоист. 29 августа 2020-го он скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Федор тренировался у Воронова со школы (большое интервью с Федором о нем можно почитать здесь).

Уже больше 25 лет с Емельяненко работает тренер по боксу Александр Мичков. Они познакомились в 2000-м, когда Федор решил уйти в бои без правил и встал перед необходимостью овладения ударной техникой. Мичков тренирует как в Старом Осколе, в СК им. Александра Невского, так и на сборах основного состава Fedor Team — ни один не пропускает.

Владимир Воронов и Александр Мичков ждут боя Федора, Саитама, Rizin, 31 декабря 2015 года. Фото соцсети

Также на сборах бойцам команды Федора помогают Виталий Бигдаш, бывший чемпион One в среднем весе и действующий боец ACA (разбирает и грэпплинг, и ударку), и мастер спорта по кикбоксингу и рукопашному бою тренер Виталий Шабунин. Когда же сборов нет, Шабунин работает с бойцами Fedor Team персонально в Белгороде — братья Немковы и Валентин Молдавский проживают именно там. Еще один белгородский тренер Вадима Немкова — Сергей Терещенко. Функционал и силу же братья Немковы развивают со специалистом по физической подготовке Артемом Алькиным. «Вадим — это конь, он у нас самый функциональный!» — сказал как-то в интервью «СЭ» Федор Емельяненко.

Тренерский состав непосредственно старооскольского СК им. Александра Невского сейчас выглядит так: Александр Мичков, Сергей Чесников, Дмитрий Самойлов, Роман Волошко, Дмитрий Важинский. Также Федор подтягивает к тренировкам чемпиона Европы по боксу 2002 года Михаила Гала, чтобы тот обучал бойцов передвижениям. Гала — спортивная легенда Старого Оскола, в любителях выигрывал у Артура Бетербиева, Сергея Ковалева, Александра Поветкина, Дениса Лебедева, Егора Мехонцева. Самобытный, яркий боксер с оригинальной техникой. Гала не выступал с 2008-го (сейчас ему 47), сам особо не тренируется, но когда встает на мешок — поражает скоростью, пластичностью, отточенностью движений.

На сборах состав тренирующихся не ограничивается лишь теми, кто представляет Fedor Team и команду им. Александра Невского. В разное время на сборы в Старый Оскол приезжали (и приезжают) сильные спортсмены со всей России и СНГ. К примеру, мы побывали на четырех сборах Fedor Team (Оскол-2022, Приэльбрусье-2024 и дважды в Кисловодске — в 2025 и 2026 годах), и в Осколе с ребятами Федора тогда тренировался Евгений Гончаров, в Приэльбрусье — Сергей Билостенный, Денис Тюлюлин и Кямран Аббасов, в Кисловодске — трехкратный чемпион мира по боевому самбо Михаил Кашурников. Также в Оскол на сборы в разные годы ездили — кто-то и по несколько раз — Анатолий Малыхин, Сергей Спивак, Ярослав Амосов, Роман Копылов, Кирилл Корнилов.

Александр Мичков и Федор Емельяненко на сборе в Кисловодске, октябрь 2026-го.

Федор

Федор Емельяненко проживает в Москве, но приезжает на сборы — и в Старый Оскол, и на Кавказ — и активно участвует в тренировочном процессе: и сам тренируется, и бойцов тренирует. Как уже было сказано, нам довелось присутствовать на четырех сборах Fedor Team в разные годы, и Федор был на всех. Несколько наблюдений:

Емельяненко ОЧЕНЬ много внимания уделяет технике ударов и передвижений своих бойцов. Если кто-то выбрасывает удар не так, как нужно, Федор будет стоять рядом и требовать, пока боец не начнет бить правильно. Самый яркий пример из увиденного нами — когда Емельяненко прервал свою тренировку, чтобы следить за работой на мешке молодого старооскольского бойца Михаила Соломатина. Федор буквально висел над Соломатиным, порой даже голос повышал — чтобы тот наконец начал бить и двигаться технически верно. «Побеждает тот, кто знает нюансы» — это едва ли не тренерское кредо Емельяненко.

Неправильно будет сказать, что Федор тренируется наравне со всеми, все же у него своя программа — и это программа боксерская, а не ММАшная (Емельяненко с ММА полностью завязал, но хочет провести бой по боксу и выступить на ЧР по боевому самбо. — Прим «СЭ» ). На сборах он работает именно что по своей программе, но встает в пары — и с Вадимом Немковым, и с другими. «У нас жесткие тренировки, но Федор вывозит!» Анатолий Токов — о Fedor Team, реванше с Исмаиловым и титуле Bellator

Исходя из увиденного лично, сложилось впечатление, что Емельяненко в первую очередь следит за ударной техникой бойцов, особенно за амплитудой, за длиной их ударов — чтобы жестко попадали в цель и с дальнего расстояния, чтобы длину рук использовали по-максимуму.

Федор — фанат спорта. Пример: его первый день на последнем сборе в Кисловодске, зарядка — в 7 утра. Федор посетил зарядку, на пробежке задал самый высокий темп, затем поработал над техникой ребят, сходил на завтрак, а потом вернулся на стадион — и принялся наматывать круги. Бегает он обычно минимум по 40 минут. Если на беговой дорожке, то смотрит боксерские бои. «Почему не ММА? А что сейчас смотреть? — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — Во-первых, я всю жизнь в этом. Во-вторых, мысли сейчас нет у бойцов. Когда человек конкретно хромает в технике, мне становится неинтересно».

Октябрь 2026-го, Федор Емельяненко на сборе в Кисловодске с Владимиром Петренко, бойцом из Ессентуков.

Сильные качества Федора как тренера в интервью «СЭ» понятно описал Валентин Молдавский — в августе 2020-го, после победы Вадима Немкова над Райаном Бейдером (ТКО):

«Все очень сильно недооценивают то, что может дать Федор. Все говорят, что Федор там не тот, не этот, не такой, не сякой. Ну, как обычно, все эксперты. А Федор все раскладывает по полочкам. Он дает детали, делает акцент именно на деталях. То, что Вадим стал бить так, как вы сегодня видели, — это все благодаря Федору. Я не буду говорить, как сам Федор действует в боях — так или не так. Это не так важно. На тренировках же он замечает микроскопические вещи, говорит «Ты тут плечо не довел чуть-чуть», «Ты руку не выбросил», «Ты чуть-чуть зажался, сбрось руку легче». То есть настолько незаметные вещи... Обычно тренеры их не замечают. А Федор замечает. И на этих вещах мы выезжаем, честно. На этом сегодня Вадик и выиграл, честно, на том, что Федор показывал: «Тут руку брось так, расслабь плечо так».

У человека колоссальный опыт, он нам его передает, и мы его как можем впитываем. Федор то, не то... В бою он может вести себя как угодно, но когда он нам технику объясняет, то это такая детализация — он каждую молекулу раскладывает — как надо руку развернуть, как руку поставить, как ударить. Идеальная детализация. Вот ты бьешь двойку так, потом Федор подходит и говорит: «Здесь сделай так». И ты — бах-бах-бах — и руки летят по-другому, в два раза быстрее, в два раза сильнее и дальше достают». Сколько раз замечал — другие тренеры этих незаметных моментов вообще не видят. А за счет этих микромоментов формируется картина твоей ударки, твоей борьбы, в целом твоего ведения боя».

Октябрь 2026-го, Кисловодск, Александр Мичков и Федор Емельяненко наблюдают за спаррингом Вадима Немкова и Олега Попова.

Стереотипы

Стереотип 1 — что Федор диктатор. Ни на одном из сборов, на которых мы бывали, диктаторства или какой-то боязни со стороны бойцов сделать что-то не так не чувствовалось и близко — напротив, атмосфера позитивная (при этом рабочая), а Федор улыбается и смеется чуть ли не чаще всех.

Но вновь напомним, что сказал Федор, когда заговорил о том, что для него важно видеть от бойцов — «чтобы вы находились от меня не дальше вытянутой руки». Если боец не будет ездить на сборы Fedor Team, не будет ставить в известность Федора или Дениса Курилова о своих намерениях, из команды он с высокой вероятностью будет исключен.

Стереотип 2 — что тренировки у Емельяненко безнадежно устарели. Тянется этот стереотип еще с 2010-2011 годов, когда Федор проиграл три боя подряд в Strikeforce. Минувшим летом Никита Михайлов сказал Sport24, что у Fedor Team нет четкого тренировочного плана: «Тренеров по борьбе там не было, никто борьбу не разбирал. Задание — один бьет, второй проходит. Даже детям это не стоит давать». Вадим Немков в интервью «СЭ» на это ответил следующее: «Я с этим не согласен. Вообще у нас команда профессионалов. И когда человек дерется на высоком уровне, он сам понимает, что ему надо. Он мог подойти к Василичу (Александру Мичкову. — Прим. «СЭ») — я так понимаю, он Василича назвал человеком со свистком, — он мог подойти к Василичу и сказать: «Василич, хочу отработать то-то-то». Если у нас были сборы — на которые Никита не всегда приезжал, — то, например, я, Валек Молдавский, Виталик Бигдаш разбирали, как старшие давали задания. Если Федора не было. Если Федор был, то он давал какие-то разборы в партере, приемы болевые, удушающие. Один сбор у нас был, например, чисто техника, второй — приемы с сопротивлением. Кто хотел, тот работал. Когда мы приезжали домой, то я брал молодых пацанов и нарабатывал с ними те же приемы — с Никитой Лобойко, Ваней Беляевым. Что касается стойки, то Виталик Бигдаш всегда на сборах. Всегда что-то новое».

Стереотип 3 — что Федор не разрешает своим бойцам переходить в UFC. Если тренировочные методики, их актуальность и эффективность — вопрос дискуссионный, то в случае с якобы запретом спортсменам из Fedor Team подписываться в UFC можно сказать уверенно — никакого запрета нет. Как пример — в 2025-м Вадим Немков отклонил предложение UFC.

Со стороны Немкова было несколько попыток выхода на UFC через разных людей, то есть боец сам искал переговоров с промоушеном. Минимум дважды Вадиму сказали, что бойцов из команды Федора там видеть не хотят. Об этом заявил ему и бойцовский менеджер Тики Госн. Потом, уже через Саята Абдрахманова, UFC все же прислали Вадиму условия — контракт, по которому он заработал бы примерно в три раза меньше, чем в PFL (с учетом отчислений менеджерам и т. д.). В результате Немков выбрал PFL — и заключил контракт на два года. Но историю с UFC он закрытой не считает.

Октябрь 2026-го, Кисловодск, Виталий Бигдаш, Вадим Немков и Никита Лобойко после подъема на Большое Седло.

Новая кровь

Как видим, пополнения состава у Fedor Team случались очень редко, и последнее произошло уже довольно давно — больше четырех лет назад (Олег Попов). Новых бойцов конкретно в Fedor Team пока ждать не стоит. Но молодые бойцы с Белгородчины с командой Федора тренируются. Прежде всего это Никита Лобойко и Иван Беляев. 23-летний Лобойко, базовый грэпплер, был на сборе Fedor Team в Кисловодске и в 2025, и в 2026 годах. Пока оба выступают по любителям, в профессионалах еще не дебютировали, так что говорить об их включении непосредственно в Fedor Team еще очень рано.