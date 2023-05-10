Российскую семью выгнали со стадиона из-за георгиевских ленточек. Но украинцы все равно в ярости

Болельщики отказались снимать символику — их больше не пустят на трибуны.

На чемпионате мира по дзюдо в катарской Дохе случился скандал. Организаторы потребовали от российских болельщиков покинуть арену после того, как увидели, что у них на одежде прикреплены георгиевские ленты. Об этом порталу Inside the Games сообщил представитель Международной федерации дзюдо (IJF).

Ничего такого не случилось?

Инцидент произошел 9 мая. Организаторы турнира в Дохе попросили семью из трех человек убрать георгиевские ленты, а те отказались. Поэтому их попросили покинуть арену, и больше посещать соревнования они не смогут.

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил РИА «Новости», что организаторы соревнований имели право выгнать российских фанатов: «Люди пришли в зал так, как они хотят. Но есть право у организаторов, есть правило МОК, что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов, [ассоциирующихся с Россией или Белоруссией]. Все выполняли свою работу. Болельщики имели право прийти, я считаю, в чем хотят, а организаторы имели право следовать правилам МОК».

По словам Соловейчика, главное, что российские спортсмены вообще участвуют в чемпионате мира. «Международная федерация дзюдо допустила россиян. Это важно. Ничего такого не случилось, кто-то пришел со знаками, кого-то не допустили», — добавил глава Федерации дзюдо России.

«Международная федерация дзюдо ничего нам не сообщала, об инциденте известно только из СМИ. Наше дело — тренироваться, готовиться к выступлению на чемпионате мира и завоевывать медали, чем сейчас мы и занимаемся. Организаторы и иностранные спортсмены к нам дружелюбно относятся. Действительно, все рады нашему возвращению, никто не настроен разжигать скандал», — говорится в заявлении пресс-службы Федерации дзюдо России.

Фото Global Look Press

После тщательного изучения биографических данных

Чемпионат мира по дзюдо носил скандальный оттенок еще до его начала. Так как 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом. Но когда Международная федерация дзюдо (IJF) последовала этим рекомендациям, сборная Украины отказалась от участия в турнире. В составе российской команды на турнир в нейтральном статусе изначально были заявлены 17 спортсменов. Однако заявки восьми из них «после тщательного изучения биографических данных» были аннулированы. «К участию в чемпионате мира допущены только спортсмены, в отношении которых не было выявлено информации, предполагающей поддержку ситуации на Украине», — говорилось в пресс-релизе международной федерации.

После того, что произошло в третий день ЧМ, украинская сторона снова критикует IJF, а заодно российских болельщиков, появившихся на арене с символом, который в России ассоциируется с Днем Победы. Одним из тех, кто высказал недовольство, стал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк: «Спорт вне политики», — скажет вам эта русская семейка, которая болеет за «нейтральных» спортсменов на чемпионате мира по дзюдо в Катаре с георгиевской лентой на груди".

Беленюка поддержал скелетонист Владислав Гераскевич: «На этих соревнованиях мы видим на трибунах таких «промытых» людей... И, как мы видим, нет никакой реакции на это ни со стороны МОК, ни с IJF».

Светлана Журова. Фото Global Look Press

Ситуация с каждым годом только усугублялась

Ответную реакцию дала депутат Госдумы Светлана Журова. Чемпионка Турина-2006 убеждена, что георгиевские ленточки так бы и остались висеть на одежде зрителей: внимание на них обратили не представители федерации дзюдо.

«Сами организаторы вряд ли заметили бы георгиевские ленты, — сказала Журова ТАСС. — Украина будет всегда следить за такими вещами и провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции. На всех площадках, где еще остались российские спортсмены, провокации устраиваются только Украиной. И это началось еще даже до присоединения Крыма в 2014 году, после ситуация с каждым годом только усугублялась.

Организаторы поэтому и не хотят, чтобы россияне участвовали в соревнованиях, потому что опасаются, что даже не спортсмены Украины, а специально обученные люди будут так или иначе провоцировать подобные ситуации. Совершенно понятно, что сейчас мы увидели очередную провокацию со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы мы и весь мир плясали под их дудку. Вопрос только в том, как долго мир это еще все будет терпеть".

«Тут не должно быть двух мнений. Георгиевская лента ассоциируется не только с Россией, а вообще с победой в Великой Отечественной войне, — отметил в интервью «СЭ» бывший министр спорта Павел Колобков. — Для меня это вообще очень странно. Дело не в георгиевской ленточке. Недопустимо так дискриминировать любую страну вообще. Вопрос касается, флага, формы, надписи «Россия». Для меня это неприемлемая ситуация».

«Совершенно неспортивное поведение наших коллег из других федераций, которые донесли международной федерации, что есть наши болельщики, которые пришли на стадион с георгиевскими ленточками, — отметил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Все знают, что в эти дни мы отмечаем святой праздник для всех россиян и других народов бывшего СССР. Поэтому удивительно, что такое отношение к болельщикам на стадионах».