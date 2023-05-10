Журова назвала провокацией инцидент с георгиевскими лентами на чемпионате мира по дзюдо

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что решение организаторов чемпионата мира по дзюдо запретить болельщикам находиться на трибунах с георгиевскими лентами на одежде является следствием провокационных действий украинской стороны.

«Сами организаторы вряд ли заметили бы георгиевские ленты. Украина будет всегда следить за такими вещами и провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции. На всех площадках, где еще остались российские спортсмены, провокации устраиваются только Украиной. И это началось еще даже до присоединения Крыма в 2014 году, после ситуация с каждым годом только усугублялась», — приводит слова Журовой ТАСС.

Сегодня, 10 мая, стало известно, что организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе удалили с трибун трех болельщиков из-за георгиевских лент.