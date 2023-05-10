Колобков назвал недопустимым инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ в Катаре

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение организаторов ЧМ по дзюдо запретить болельщикам находиться на трибунах с георгиевскими лентами на одежде.

«Тут не должно быть двух мнений. Георгиевская лента ассоциируется не только с Россией, а вообще с победой Советского Союза в Великой Отечественной войне и другими странами. Представители этих государств, кстати, были у нас на параде. Для меня это вообще очень странно. Дело не в георгиевской ленточке. Недопустимо так дискриминировать любую страну вообще. Вопрос касается, флага, формы, надписи «Россия». Для меня это неприемлемая ситуация», — сказал Колобков «СЭ».

10 мая стало известно, что организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе удалили с трибун трех болельщиков из-за георгиевских лент.

Чемпионат мира завершится 14 мая. Решением исполнительного комитета IJF дзюдоисты из России и Белоруссии могут участвовать в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, где они борются за путевки на Олимпиаду-2024 в Париже.