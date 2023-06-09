Российского дзюдоиста засудили в финале ЧМ. А затем извинились и отдали ему золотую медаль
С 7 по 14 мая 2023 года в Дохе, Катар, прошел чемпионат мира по дзюдо. В финале категории свыше 100 килограммов чемпион Европы 2019 года Инал Тасоев встретился с трехкратным олимпийским чемпионом, французом Тедди Ринером.
Основное время поединка завершилось без оценок, а в дополнительном периоде рефери сделал два замечания российскому дзюдоисту якобы за уклонение от борьбы. Француз же получил одну желтую карточку. При этом Тасоеву не засчитали контрприем, после чего Ринер сумел провести бросок и завоевал двенадцатое золото чемпионатов мира в карьере. В Дохе россияне выступали в нейтральном статусе.
Многие спортсмены, например серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Александр Михайлин, обратили внимание, что незасчитанный Тасоеву бросок должен был принести ему победу. «Я считаю, что это победа Инала, ведь он сделал решающее движение, — сказал Михайлин «Р-Спорт». Там же видно четко, что Ринер коснулся татами рукой, что автоматически ведет к поражению. Я был на его месте на татами с этим же персонажем, но как бы наши сердца ни бились в унисон, как бы мы ни хотели видеть Инала на вершине пьедестала, с судьями не поспоришь. Инал — красавчик, он сделал все что мог. Для меня его серебро — с золотым отливом».
Михайлин оказался прав: спустя несколько дней в IJF признали судейскую ошибку и даже извинились за такую оплошность. «В финальном поединке была ситуация, когда ни судья на ковре, ни судейская комиссия МФД не поставили никакой оценки, — говорится в сообщении на официальном сайте IJF. — Атаку Ринера заблокировал и парировал Тасоев. Было принято решение продолжить поединок без присуждения очков за контратаку.
После соревнований, учитывая действующие правила судейства и мнение специалистов по дзюдо, мы приходим к выводу, что очки за контратаку Тасоева могли быть присуждены. Настоящим судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за свое решение и сообщает, что подобные действия будут оцениваться в будущем в соответствии с действующими правилами дзюдо».
Судья высшей международной категории Евгений Рахлин заявил, что Тасоев может претендовать на золотую медаль после признания Международной федерацией дзюдо (IJF) судейской ошибки в его финальном поединке с французом Тедди Ринером. «Признание допущенной ошибки позволяет рассчитывать на то, что Тасоеву может быть вручена вторая золотая медаль чемпионата мира», — приводят РИА Новости слова Рахлина.
А 9 июня Международная федерация дзюдо приняла решение о присуждении золотой медали чемпионата мира Иналу Тасоеву. Но и у Ринера отбирать награду не стали. «После тщательного экспертного анализа IJF сделала вывод, что за атаку Тасоеву могла быть присуждена оценка, — говорится в заявлении IJF. — Поэтому IJF объявила обоих спортсменов победителями соревнований и присудила Тасоеву золотую медаль и рейтинговые очки».
Федерация дзюдо России в ответ поблагодарила IJF за пересмотр судейского вердикта. «Мы благодарим IJF и Мариуса Визера за справедливое решение, которое полностью соответствует философии и ценностям дзюдо, а также принципам честной игры, — сказал президент ФДР Сергей Соловейчик. — Ошибки допускают все, но только сильным духом хватает смелости признать это. Подобный шаг в очередной раз подчеркивает, что в центре нашего вида спорта стоят дзюдоисты и защита их интересов».