Российского дзюдоиста засудили в финале ЧМ. А затем извинились и отдали ему золотую медаль

В Федерации дзюдо согласны, что Инал Тасоев победил Тедди Ринера.

С 7 по 14 мая 2023 года в Дохе, Катар, прошел чемпионат мира по дзюдо. В финале категории свыше 100 килограммов чемпион Европы 2019 года Инал Тасоев встретился с трехкратным олимпийским чемпионом, французом Тедди Ринером.

Основное время поединка завершилось без оценок, а в дополнительном периоде рефери сделал два замечания российскому дзюдоисту якобы за уклонение от борьбы. Француз же получил одну желтую карточку. При этом Тасоеву не засчитали контрприем, после чего Ринер сумел провести бросок и завоевал двенадцатое золото чемпионатов мира в карьере. В Дохе россияне выступали в нейтральном статусе.

Многие спортсмены, например серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Александр Михайлин, обратили внимание, что незасчитанный Тасоеву бросок должен был принести ему победу. «Я считаю, что это победа Инала, ведь он сделал решающее движение, — сказал Михайлин «Р-Спорт». Там же видно четко, что Ринер коснулся татами рукой, что автоматически ведет к поражению. Я был на его месте на татами с этим же персонажем, но как бы наши сердца ни бились в унисон, как бы мы ни хотели видеть Инала на вершине пьедестала, с судьями не поспоришь. Инал — красавчик, он сделал все что мог. Для меня его серебро — с золотым отливом».