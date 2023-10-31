Генпрокуратура проверит Хасбика на экстремизм. Блогер угрожал превратить в пепел гостиницу с израильскими беженцами

Позже Хасбулла все удалил.

Генеральная прокуратура проверит блогера Хасбуллу Магомедова по экстремистской 282-й статье УК РФ. Один из подписчиков написал на Хасбика заявление, когда заподозрил его в антисемитизме и призывах к беспорядкам в Дагестане. Пользователь соцсетей возмутился из-за двух постов в Telegram-канале Хасбуллы, на который ведет прямая ссылка из его официальной страницы в «Инстаграме» (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В первом сообщении Хасбик опубликовал картинку с призывами ущемлять беженцев из Израиля: «Мы против еврейских беженцев! Обращение ко всем с просьбой! Не сдавайте квартиры, не продавайте им жилье, не возите их в своих авто, не обслуживайте в заведениях. Вы все свидетели, как Палестина их приютила и какую благодарность она получила. Сегодня палестинские дети умирают от их рук, а завтра это может коснуться нашего народа».

Во втором сообщении Хасбик осудил администрацию гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте, так как ходили неподтвержденные слухи, что в этом заведении селили беженцев: «Гостиница «Фламинго», город Хасавюрт, забито евреями! Когда им звонят наши, они телефон отклоняют либо игнорируют! Лицо Дагестана! Лицо Кавказа! Выселите их, либо ваша гостиница превратится в пепел! Проснитесь, мужики этой уммы, и выкиньте их оттуда!».

По мнению подписчика Хасбуллы, такие вещи могли в том числе спровоцировать людей выйти на штурм аэропорта в Махачкале, после которого задержано уже 83 человека. В следующих постах Хасбик осудил протестующих, но на него написали заявления в прокуратуру Махачкалы и Генпрокуратуру с просьбой завести уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и экстремизме.

Сам Хасбулла позже удалил все новые сообщения в Telegram, оставив последним пост от 30 апреля с жирным намеком на того самого подписчика: «Стукачам на заметку... Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Знаете ли вы, кто худший из вас?» Сподвижники ответили: «Аллах и Его Посланник знают лучше». Тогда Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Худший из вас — доносчик».