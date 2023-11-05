Мага Исмаилов нарвался на травлю в соцсетях. Маваши и Дивнич гонят его в Палестину и критикуют за игнор СВО

А Владимир Минеев потроллил давнего соперника покупкой «билетов» по маршруту Москва — Анталья — Бейрут.

Один из самых известных российских бойцов Магомед Исмаилов продолжает заочные споры с другими представителями сферы единоборств на фоне обострения конфликта в Палестине. Исмаилов опубликовал несколько постов в поддержку палестинского народа, за что получил поддержку от мусульманского сообщества. А как-то Магомед обмолвился, что готов отправиться туда, чтобы защитить арабское население.

«Клянусь Аллахом‚ дайте мне оружие или просто скажите, где его взять, дайте мне проход, просто дайте мне эту лазейку, как туда попасть с оружием, клянусь Аллахом, я не буду сидеть ни секунды, — написал Исмаилов. — Может, я и умру в первую же минуту, но мне будет что сказать Аллаху, будет что ответить! Почему мусульманские страны, у которых все есть, не поступят таким образом, почему?»

Но не все одобрили слова Исмаилова, был и негатив. После одного из сообщений в поддержку Палестины в комментариях бойцу предложили отправиться в столицу Ливана — Бейрут — и вступить ряды «Хезболлы» (в сам сектор Газа все пути перекрыты). Подписчик даже дал подробную инструкцию, как это осуществить.

«Значит, нужно купить два билета, — написал пользователь desant62. — Сначала из Москвы вы летите до Анталии, а затем из Анталии прямым рейсом летите до Бейрута. Выйдя из аэропорта, вы садитесь в любое такси и говорите на английском: отвезите меня в штаб-квартиру «Хeзболлы». Штаб-квартира «Хезбoллы» находится прямо в Бейруте, ее местоположение знает любой местный. В этой штаб-квартире на пропускном пункте вы говорите, что хотите вступить в их ряды. Далее вы проходите собеседование, подписываете все необходимые бумаги и вступаете в их движение, где вам бесплатно выдадут оружие. Всего путь из Москвы до «Хезбoллы» займет 7-9 часов, не больше».

Исмаилов предложение не оценил. Боец начал оскорблять пользователя и предложил написать собственный адрес: «Сионистский шайтан, иди на хрен отсюда, мне еще осталось нюхать вонь из твоего рта, которая ничего не несет, кроме как воняет! Со своей страницы напиши лучше инструкцию, как до тебя доехать!»

Магомед Исмаилов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Раскритиковал Исмаилова и рэпер Миша Маваши, у которого с бойцом давно не лучшие отношения — еще с тех пор, как Магомед жестко прошелся по бойцам отряда «Гром», ворвавшимся в молельную комнату с целью задержания мигрантов. Исмаилов даже хотел встретиться с Маваши на поединке Сослана Асбарова с Алексеем Папиным, но рэпер на бой не явился, о чем Магомед сказал в интервью. Вскоре Маваши дал ответ в соцсетях.

«Я вчера у Леши Папина должен был быть в углу, но у нас проходила командировка в зону СВО, — сказал тогда Маваши. — Мы там сломались, застряли, график весь посыпался, в общем, я не успел попасть на бой. Магомед вчера был в углу у Асбарова, внезапно нарисовался. Нужно было же щами поторговать возле ринга, устроить движ, чтобы дальше свои бои продавать, потому как-то падает популярность потихонечку. Он очень хотел приехать, меня настигнуть.



Меня на поединке не было, Магомедка, потому что я в зоне СВО был. И не первый раз, и не пятый раз, я не знаю уже, посчитать надо. И денег мы туда потратили уже 40 миллионов. И гуманитарка доходит, в том числе, до твоих дагестанских братьев, которые «приветы» передают и благодарят. Но у нас Магомед Исмаилов своих братьев на СВО не поддерживает, слова не сказал, копейки не дал, не приехал ни разу. Никого из воинов Магомед ни разу не поддержал, зато он отменил сборы, чтобы срочно приехать на бой Сослана Асбарова, ведь там можно было найти Маваши. Магомед, ты реально думаешь, что ты кого-то пугаешь? Ну, подошел бы ты ко мне, что дальше-то? Ну, конфликт произошел бы — и?»

Позже Маваши добавил, что Исмаилов ни разу не высказывался о происходящем в зоне СВО, но много постов в соцсетях посвящает Палестине. В этом его поддержал боец ММА Максим Дивнич, который высказался в том же ключе.

«Если Магомед такой поборник своей религии, пусть соберется, купит билет и отправится в Палестину, — сказал Дивнич Metaratings. — А то ее защищает только в интернете. Когда дело доходит до действий, сразу начинаются оправдания. Вот даже Исмаилов говорил, что не совсем по религии зарабатывает деньги, выступая в клетке, но эти деньги направит пострадавшим в Палестине. Лицемерие. С одной стороны, ты — защитник веры, а с другой — игнорируешь многие серьезные вещи, которые происходят в нашей стране. В том числе — СВО. Хотя там сражаются и дагестанцы».

Владимир Минеев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Если критика от Маваши и Дивнича в сторону Исмаилова была ожидаемой, то поступок Владимира Минеева, давнего соперника Магомеда, удивил многих. Чемпион AMC Fight Nights опубликовал в соцсетях фотографию билетов на имя Исмаилова: Москва — Анталья — Бейрут.

«Активность интернет-войск пиар-назначения зашкаливает! — написал Минеев. — Одни до Палестины никак не доедут, предоставив другим пищу для мемов, другие их полощут, а воз и ныне там! Хорошо, а кто тогда не «воздух»? Пацаны, помогаю как могу. Билеты для Маги лежат в офисе Fight Nights. Не нужно слез — делай! Главное, возвращайся к нашему бою. А за тех, кто переживает за Донбасс, готов походатайствовать перед комбатом о призыве в добровольческий отряд».

Исмаилов по отношению к Минееву оказался благосклоннее и «сионистским шайтаном» называть не стал: «На горизонте появился Минеев, а я уже заскучал. Ты там мне билеты купил? Где мои билеты? Если это не был «воздух», я жду свои билеты. Когда вопрос касается спонсорства к перелетам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем. Держу уровень».

Позже Исмаилов выяснил подробности: оказалось, что билеты никто не покупал, просто Владимир попросил кого-то поколдовать в фотошопе (или сам это сделал). «У тебя либо нет сердца, либо для тебя нет чужих детей! — заявил, в частности, Магомед. — Не мог оставить без внимания купленные мне, со слов Минеева, билеты, которые должны были ждать меня в офисе Fight Nights! Позвонил им, и мне ответили что-то вроде: «Воздух есть, а билетов нет». Минеев в ответ на мою инициативу заявляет, что теперь готов купить их! Хвала Всевышнему, у людей с сердцем есть возможность помочь детишкам, до которых еще не долетели террористические бомбы!



Предлагаю Минееву быть человеком с сердцем и отправить деньги, которые он готов потратить на мои билеты, гуманитарной помощью в Палестину! В этом будет больше блага, и пусть отсчитает сумму от билета бизнес-класса! Пусть Аллах поможет и остановит это кровожадное детоубийство!».

Вероятно, Минеев таким образом просто попытался раскрутить возможное третье противостояние против Исмаилова, о котором говорят уже давно. Планируется, что их третий поединок пройдет по правилам бокса. Скорее всего, на этом словесная перестрелками между Исмаиловым и другими бойцами не закончится — лишь бы она не переросла в серьезный конфликт.