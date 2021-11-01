Восемнадцать стран заявили об участии в командном чемпионате Европы по дзюдо в Уфе

Восемнадцать сборных дзюдоистов подали заявки на участие в чемпионате Европы среди смешанных команд, который пройдет 24-26 ноября в Уфе.

«Чемпионат Европы среди смешанных команд стал возможен благодаря развитию этой дисциплины и включению ее в программу Олимпийских игр в Токио, где командный турнир стал настоящим украшением соревнований, — приводит ТАСС слова спортивного директора Федерации дзюдо России Кирилла Денисова. — Это престижный турнир, и провести его для Уфы очень престижно. На сегодняшний день заявились уже 18 команд, и это будет настоящее сражение, не проходной турнир».

Впервые командный турнир в смешанном формате проходил в 2018 году в Екатеринбурге, тогда в соревнованиях приняла участие 21 сборная, чемпионом стала команда Германии, победившая в финале нидерландцев, российские и украинские дзюдоисты завоевали бронзовые награды.

«Сегодня все понимают, что включение «микс-тим» в программу Игр в перспективе может дать возможность завоевания олимпийских наград даже тем спортсменам, которые не смогут добиться наград в личных соревнованиях, ведь для этого нужно иметь в составе четыре из шести необходимых крепких спортсменов. Пример тому — команда Израиля, обыгравшая сборную России на Играх и завоевавшая командную бронзу. Поэтому, уверен, популярность «микс-тим» будет только увеличиваться», — заявил функционер.

Денисов отметил, что для российского дзюдо турнир в Уфе станет приоритетным стартом.

«Для нас это приоритетные до конца года соревнования, и мы рассчитываем, что там выступят лидеры — у нас талантливые и сильные ребята, и мы нацелены только на победу. Соревнования пройдут в «пузыре», у спортсменов будет только две локации — это гостиница и зал. Каждый из участников пройдет трехфазную систему тестирования. Что касается нашей команды, то она привита на 90 процентов — перед Играми вопрос «прививаться или нет» не стоял, и, думаю, именно поэтому нашей сборной сегодня удается избегать заболевания», — заключил Денисов.