Умер пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко

Скончался пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко на 78-м году жизни.

По информации РЕН ТВ, 11 ноября Бондаренко был доставлен в одну из больниц Москвы. Двое суток врачи в реанимации боролись за жизнь Анатолия Афанасьевича, однако спасти его не удалось.

Бондаренко выступал в весовых категориях до 80 кг и до 86 кг. Он побеждал на пяти чемпионатах Европы по дзюдо (1964 — в личном и командном турнирах, 1965, 1969, 1970), на шести чемпионатах СССР по самбо (1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1973). Спортивную карьеру завершил в 1975 году.