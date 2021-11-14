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Умер пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко

13:23

Скончался пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко на 78-м году жизни.

По информации РЕН ТВ, 11 ноября Бондаренко был доставлен в одну из больниц Москвы. Двое суток врачи в реанимации боролись за жизнь Анатолия Афанасьевича, однако спасти его не удалось.

Бондаренко выступал в весовых категориях до 80 кг и до 86 кг. Он побеждал на пяти чемпионатах Европы по дзюдо (1964 — в личном и командном турнирах, 1965, 1969, 1970), на шести чемпионатах СССР по самбо (1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1973). Спортивную карьеру завершил в 1975 году.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/903163-umer-chempion-sssr-i-evropy-po-sambo-i-dziudo-anatolii-bondarenko

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