В Федерации дзюдо России рассказали, кто будет работать со сборной в новом олимпийском цикле

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов сообщил, что итальянец Эцио Гамба продолжит работать со сборной России по дзюдо до Олимпиады в Париже.

«Эцио Гамба продолжит работу с командой в новом олимпийском цикле», — приводит слова Денисова ТАСС.

Денисов также рассказал, что японец Го Цунода будет работать с женской сборной России по дзюдо.

«Цунода — интересный специалист, он вырос и тренировался в Японии, потом переехал в Южную Европу, где работал сначала со сборной Испании, затем с командой Португалии, в частности, с Телмой Монтейру, Жорже Фонсекой. В связи с тем что наш тренер Патрик Ру принял решение выйти на пенсию, мы с удовольствием пригласили японского специалиста.

Он работает со всеми командами, но главное направление его деятельности — работа с нашей женской сборной. Мы рады, что он согласился, у него колоссальный опыт и в плане техники, и в плане подготовки спортсменов".

Под руководством Гамба сборная России успешно выступила на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде в Токио команда завоевала три бронзовые медали.