Власти Кабардино-Балкарии окажут помощь семье погибшей чемпионки мира по кикбоксингу

Власти Кабардино-Балкарии окажут помощь семье чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой, которая утонула во время шторма в Севастополе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя республики. Жагупова погибла, пытаясь спасти свою подругу и партнершу по сборной России Элину Гисмееву, которая также утонула.

– Погибшая девушка – Фатима Жагупова – уроженка селения Шалушка Чегемского района, здесь же пройдут и ее похороны, – говорится в сообщении пресс-службы главы Кабардино-Балкарии. – Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.

Соболезнование семье погибшей чемпионки мира выразил врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

– Погибла наша землячка, чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и ее партнер по сборной России – вице-чемпионка мира по кикбоксингу Элина Гисмеева, – написал Коков в своем Instagram. – Они находились на сборах. Во время купания в море одна из девушек начала тонуть. Вторая бросилась на помощь, но стихия оказалась сильнее. Очень жаль. Искренне соболезную родным и близким погибших. Сил и терпения вам.