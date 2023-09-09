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Сегодня, 17:44

Минеев — о том, что Федор покинул пост главы Союза ММА: «Может быть, это была запланированная рокировка»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Владимир Минеев.
Фото «СЭ»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев отреагировал на новость о том, что Федор Емельяненко покинул пост главы Союза ММА России.

Исполняющим обязанности главы организации стал ее вице-президент Андрей Терентьев.

«Когда я об этом прочитал, я сразу вспомнил перевыборы, которые произошли, по-моему, год назад. Уход [Радмира] Габдуллина и перевыборы Федора. По-моему, тогда прежде чем выбрать Федора, там была кандидатура Терентьева. Большинство людей были не согласны с кандидатурой Терентьева. По крайней мере те, с кем я общался, говорили: «Мы, безусловно, Терентьева уважаем, но мы с Радмиром большой путь прошли...». Когда у Федора произошел конфликт с Радмиром, и Федор вынес эту конфликтную ситуацию на всеобщее обозрение, он предложил переизбрание. Была кандидатура Терентьева, которая была, на мой взгляд, не сильно проходная, и сам Федор возглавил Федерацию, потому что это был стопроцентный вариант, что все поддержали Федора. А сейчас произошла вот такая ситуация. Может быть, это была запланированная рокировка, потому что, насколько я понимаю, Федор доверяет Терентьеву, и он тогда хотел, чтобы Терентьев был вместо Радмира, но общественность на тот момент еще не была к этому готова. Сейчас, может быть, был удобный случай, чтобы снять свои полномочия и передать их Терентьеву. Как на самом деле — покажет время», — сказал Минеев в интервью «СЭ».

15 сентября в Элисте Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга против экс-чемпиона Bellator бразильца Рафаэля Карвальо.

Владимир Минеев
Федор Емельяненко
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